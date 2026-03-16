للحصول على الألياف.. اليكم هذه البدائل الطبيعية

01:08 م

الوكيل الإخباري- تلعب الألياف الغذائية دوراً أساسياً في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء، كما تساعد في خفض الكوليسترول وتحسين التحكم في مستوى السكر في الدم.





الدم. ورغم انتشار مكملات الألياف في الصيدليات، يؤكد خبراء التغذية أن الحصول على الألياف من الأطعمة الطبيعية غالباً ما يكون الخيار الأفضل.



فالأطعمة الغنية بالألياف لا توفر هذه المادة فقط، بل تحتوي أيضاً على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تدعم الصحة العامة.



وبحسب موقع "VeryWellHealth" الصحي، فيما يلي خمسة أطعمة يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات الجسم من الألياف دون الحاجة إلى المكملات الغذائية.

الكيوي

يعد الكيوي من الفواكه المفيدة لصحة الجهاز الهضمي. وقد أظهرت دراسة قارنت تناول حبتين من الكيوي يومياً مع مكملات الألياف أن كلا الخيارين ساعد في تحسين حركة الأمعاء لدى الأشخاص الذين يعانون الإمساك.. لكن الأشخاص الذين تناولوا الكيوي عانوا من انتفاخ أقل مقارنة بمن استخدموا المكملات، ما يجعله خياراً طبيعياً فعالاً.



بذور الشيا

تتميز بذور الشيا بكونها من أكثر الأطعمة كثافة بالألياف. فملعقتان كبيرتان منها تحتويان على نحو 10 غرامات من الألياف. وتساعد الألياف الموجودة فيها على زيادة حجم البراز، ما يسهل مروره عبر الأمعاء ويجعل حركة الأمعاء أكثر انتظاماً.



كما وجدت بعض الدراسات أن بذور الشيا قد تكون فعالة مثل بعض مكملات الألياف في تحسين حالات الإمساك المزمن.



البقوليات

تشمل البقوليات أنواعاً مثل الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء، وهي مصادر غنية بالألياف والبروتين النباتي. وقد أظهرت دراسات أن تناول نصف كوب من البقوليات يومياً يمكن أن يساعد في تحسين حركة الأمعاء ودعم صحة الجهاز الهضمي.





