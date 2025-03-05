للحفاظ على خصائصه المفيدة.. الطريقة الصحيحة لتناول الكيوي

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور أندريه بوبروفسكي خبير التغذية إلى أنه وفقا للخبراء، يعتبر الكيوي من أغنى الفواكه بالفيتامينات والبوليفينول، وله تأثير قوي مضاد للأكسدة. فمتى يجب تناوله وبأي شكل؟



ووفقا له، للحصول على أكبر فائدة، يجب تناول الكيوي نيئا وطازجا.

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ويقول: "للحفاظ على جميع الفيتامينات بشكل أفضل، نأكل كل شيء نيئا وطازجا، لأن جميع طرق الطهي الأخرى التي تتضمن المعالجة الحرارية أو المعالجة الميكانيكية تدمر العديد من الخصائص المفيدة".



ويشير الخبير، إلى أن الجدل مستمر بشأن وقت تناول الكيوي، إذ يرى البعض أنه من الأفضل تناوله في النصف الأول من النهار، في حين يتأكد البعض الآخر أن تناوله في الليل أكثر صحة.



ويقول: "يتوافق الكيوي مع أنواع الثمار والفواكه الأخرى، وكذلك مع المنتجات البروتينية، مثلا، مع اللحوم في بعض الأطباق. ومع ذلك، لا ينصح بدمج الكيوي مع منتجات أخرى لها طعم حامض واضح، لأن وجود حمضين مع بعض ليس جيدا لعملية الهضم".



ووفقا له، الألياف والعناصر الدقيقة والفيتامينات والمعادن الموجودة في الكيوي لها تأثير مفيد على الجسم وتزيل منه جميع المواد غير الضرورية.