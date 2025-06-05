للوقاية من التهاب الكبد الوبائي- اتبع هذه النصائح

وفي هذا السياق، نشر موقع Onlymyhealth مجموعة من النصائح الوقائية التي يُوصى باتباعها للحد من خطر الإصابة بالفيروس، يستعرضها موقع "الكونسلتو" كالتالي:
1. الحرص على نظافة اليدين
غسل اليدين جيدًا وبانتظام يُعد من أهم التدابير الوقائية ضد الفيروسات، بما فيها التهاب الكبد، خاصةً بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.
2. ارتداء الكمامات في الأماكن العامة
يساعد ارتداء الكمامات في منع انتشار الرذاذ المحتمل المحمل بالفيروس، خصوصًا في الأماكن المزدحمة، ويُفضَّل تغطية الفم والأنف بشكل جيد.
3. اتباع آداب التنفس
عند السعال أو العطس، يجب تغطية الفم والأنف بمنديل أو باستخدام الكوع، مع التخلص من المناديل بشكل سليم وتعقيم اليدين بعدها.
4. تنظيف الأسطح عالية الاستخدام
يُنصح بتعقيم الأسطح التي تُلمس بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب، الهواتف، مفاتيح الإنارة، ولوحات المفاتيح، باستخدام مطهرات فعالة ضد الفيروسات.
5. تجنب الاقتراب من المرضى
في حال ظهور أعراض تنفسية على أحد أفراد الأسرة أو المحيطين، يجب تجنب الاختلاط المباشر للوقاية من العدوى.
6. البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض
إذا ظهرت أعراض مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، من الأفضل البقاء في المنزل وطلب الرعاية الطبية، لتقليل خطر انتقال العدوى للآخرين.
7. تعزيز المناعة
الوقاية تبدأ من تقوية الجهاز المناعي، ويشمل ذلك تناول نظام غذائي متوازن، والإكثار من السوائل، وممارسة الرياضة بانتظام.
8. الوعي الطبي وطلب المشورة
من المهم متابعة الحالة الصحية بشكل دوري، واستشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض مقلقة تخص الكبد أو الجهاز الهضمي.
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