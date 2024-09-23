للوقاية من الجفاف.. 5 نصائح لمرضى النزلة المعوية

نصائح للوقاية من الجفاف عند الإصابة بالنزلة المعوية
1- شرب الماء
يجب على مرضى النزلة المعوية شرب كمية كبيرة من الماء، لتعويض السوائل المفقودة بسبب القيء والإسهال، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بالجفاف.
2- تناول الحساء
من الضروري أن يكون الحساء جزءًا أساسيًا في وجبة غداء مرضى النزلة المعوية، لأن الشوربة من أفضل الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.
3- تناول الخضراوات والفواكه
لا بد أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى النزلة المعوية غنيًا بالفواكه والخضراوات، لأن الماء يشكل نسبة كبيرة من إجمالي قيمتهما الغذائية.
4- تجنب الكافيين
يُنصح بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين عند الإصابة بالنزلة المعوية، مثل القهوة والشاي، لأنه يزيد من إنتاج البول، ومع نقص السوائل بالجسم بسبب القيء والإسهال، يرتفع خطر الإصابة بالجفاف.
إذا كان القيء والإسهال شديدين عند مريض النزلة المعوية، لا بد أن يسرع في الذهاب إلى أقرب مستشفى، للحصول على المحاليل الوريدية، منعًا للإصابة بالجفاف.
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