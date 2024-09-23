للوقاية من الجفاف.. 5 نصائح لمرضى النزلة المعوية

الوكيل الإخباري- يعتبر الجفاف من المضاعفات المحتمل التعرض لها عند الإصابة بالنزلة المعوية، ويرجع السبب إلى السوائل التي يفقدها الجسم بسبب الإسهال والقيء.

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نصائح للوقاية من الجفاف عند الإصابة بالنزلة المعوية



1- شرب الماء

يجب على مرضى النزلة المعوية شرب كمية كبيرة من الماء، لتعويض السوائل المفقودة بسبب القيء والإسهال، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بالجفاف.



2- تناول الحساء

من الضروري أن يكون الحساء جزءًا أساسيًا في وجبة غداء مرضى النزلة المعوية، لأن الشوربة من أفضل الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.



3- تناول الخضراوات والفواكه

لا بد أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى النزلة المعوية غنيًا بالفواكه والخضراوات، لأن الماء يشكل نسبة كبيرة من إجمالي قيمتهما الغذائية.



4- تجنب الكافيين

يُنصح بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين عند الإصابة بالنزلة المعوية، مثل القهوة والشاي، لأنه يزيد من إنتاج البول، ومع نقص السوائل بالجسم بسبب القيء والإسهال، يرتفع خطر الإصابة بالجفاف.