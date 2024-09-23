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للوقاية من الجفاف.. 5 نصائح لمرضى النزلة المعوية

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 07:56 ص

الوكيل الإخباري-   يعتبر الجفاف من المضاعفات المحتمل التعرض لها عند الإصابة بالنزلة المعوية، ويرجع السبب إلى السوائل التي يفقدها الجسم بسبب الإسهال والقيء.

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نصائح للوقاية من الجفاف عند الإصابة بالنزلة المعوية


1- شرب الماء
يجب على مرضى النزلة المعوية شرب كمية كبيرة من الماء، لتعويض السوائل المفقودة بسبب القيء والإسهال، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بالجفاف.

2- تناول الحساء
من الضروري أن يكون الحساء جزءًا أساسيًا في وجبة غداء مرضى النزلة المعوية، لأن الشوربة من أفضل الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

3- تناول الخضراوات والفواكه
لا بد أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى النزلة المعوية غنيًا بالفواكه والخضراوات، لأن الماء يشكل نسبة كبيرة من إجمالي قيمتهما الغذائية.

4- تجنب الكافيين
يُنصح بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين عند الإصابة بالنزلة المعوية، مثل القهوة والشاي، لأنه يزيد من إنتاج البول، ومع نقص السوائل بالجسم بسبب القيء والإسهال، يرتفع خطر الإصابة بالجفاف.

 

5- المحاليل الوريدية
إذا كان القيء والإسهال شديدين عند مريض النزلة المعوية، لا بد أن يسرع في الذهاب إلى أقرب مستشفى، للحصول على المحاليل الوريدية، منعًا للإصابة بالجفاف.

 
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