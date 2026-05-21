للوقاية من الخرف.. اتبعوا هذه النصيحة

11:25 ص

الوكيل الإخباري- أكد باحثون أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة في منتصف العمر، مثل المشي السريع أو التنزه أو ركوب الدراجات، قد يكون لها تأثير إيجابي كبير على صحة الدماغ، وتساهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في السن. اضافة اعلان





وأشار الدكتور ميخائيل بولكوف، الباحث في معهد دراسات الشيخوخة بالمركز الروسي للبحوث السريرية في طب الشيخوخة، إلى أن النشاط البدني يُحدث تغيرات حقيقية في الدماغ، من خلال تنشيط إشارات داخل الخلايا تحفّز تجددها وتعزز المرونة العصبية.



وأوضح أن العضلات تفرز خلال النشاط البدني هرمونات تُعرف باسم “الميوكينات”، من بينها الإيريسين وBDNF، وهي مواد تساعد على حماية الخلايا العصبية وتعزيز تكوين الروابط العصبية المرتبطة بالذاكرة والتعلّم.



وأضاف أن حمض اللاكتيك الناتج عن التمارين قد يلعب دوراً مشابهاً، إذ يساهم في تنشيط الجينات المرتبطة بمرونة الخلايا العصبية، كما أن عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1، الذي يرتفع إنتاجه أثناء النشاط البدني، قد يساعد في إزالة لويحات الأميلويد المرتبطة بمرض مرض ألزهايمر.



وأكد الباحث أن النشاط البدني لا يقتصر على ممارسة الرياضة فقط، بل يشمل أيضاً المشي والأعمال المنزلية، مشيراً إلى أن الحركة المنتظمة تعزز كذلك إفراز الإندورفين، ما يحسن المزاج ويدعم التفاعل الاجتماعي الضروري للحفاظ على الصحة الإدراكية.



وشدد على أن فوائد النشاط البدني تمتد إلى جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البدء بممارسة الحركة والنشاط لا يُعد متأخراً في أي عمر.





