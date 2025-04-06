للوقاية من السرطان- تناول هاتين الفاكهتين

وقد توصلت الدراسة إلى هذه النتيجة من خلال تقييم الآثار البيولوجية للبكتينات الموجودة في هاتين الفاكهتين، وفقًا لموقع "Times of India". ومن المعروف أن البكتينات هي سكريات متعددة قابلة للهضم والذوبان في الماء، وقد سبق أن تم ربطها بتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية.
البابايا وتأثيرها المضاد للسرطان
الباشن فروت وقدرتها في مكافحة الأورام
أما فاكهة الباشن فروت، فتمتلك أيضًا فوائد كبيرة في الوقاية من السرطان بفضل محتواها العالي من مركب البيسيتانول والسكيربسين ب. في دراسة نشرت في مجلة Biochemistry and Biophysics Reports، وجد الباحثون أن البيسيتانول الموجود بكميات كبيرة في بذور الباشن فروت يمتلك خصائص مضادة للأورام.
وتشير الدراسات إلى أن البيسيتانول يستمد قدرته على محاربة الأورام من تأثيره الكبير في تثبيط نشاط الإنزيمات الرئيسية المرتبطة بتطور السرطان، مثل الجليوكسالاز الأول (GLO I)، الذي يُعتقد أنه يسهم في تطور الورم. كما لوحظ أن البيسيتانول قد يكون علاجًا محتملاً للأورام، لأنه يساعد على تحفيز موت الخلايا السرطانية في الجسم.
الخلاصة
تناول فاكهتي البابايا والباشن فروت بشكل منتظم يمكن أن يعزز الوقاية من السرطان بفضل مركباتها الطبيعية المضادة للأورام، ما يجعلها جزءًا مفيدًا في النظام الغذائي للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.
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