للوقاية من السرطان- تناول هاتين الفاكهتين

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون برازيليون وألمان أن هناك فاكهتين يمكن أن تقللا من خطر الإصابة بالسرطان إذا تم تناولهما بانتظام. وتشير النتائج التي تم عرضها في أسبوع FAPESP بألمانيا إلى أن البابايا والباشن فروت تحتويان على مضادات أكسدة ومركبات نباتية تعمل على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، فضلاً عن مساهمتها في علاج الأورام.

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وقد توصلت الدراسة إلى هذه النتيجة من خلال تقييم الآثار البيولوجية للبكتينات الموجودة في هاتين الفاكهتين، وفقًا لموقع "Times of India". ومن المعروف أن البكتينات هي سكريات متعددة قابلة للهضم والذوبان في الماء، وقد سبق أن تم ربطها بتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية.



البابايا وتأثيرها المضاد للسرطان

في دراسة سابقة نشرت في مجلة BMC، تم التأكيد على أن فاكهة البابايا تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا لها تأثيرات مضادة للسرطان، حيث تساهم في تقليل الضرر التأكسدي عبر تثبيط نشاط الشوارد الحرة في الجسم، وهي التي تلعب دورًا في تطور السرطان.



الباشن فروت وقدرتها في مكافحة الأورام

أما فاكهة الباشن فروت، فتمتلك أيضًا فوائد كبيرة في الوقاية من السرطان بفضل محتواها العالي من مركب البيسيتانول والسكيربسين ب. في دراسة نشرت في مجلة Biochemistry and Biophysics Reports، وجد الباحثون أن البيسيتانول الموجود بكميات كبيرة في بذور الباشن فروت يمتلك خصائص مضادة للأورام.



وتشير الدراسات إلى أن البيسيتانول يستمد قدرته على محاربة الأورام من تأثيره الكبير في تثبيط نشاط الإنزيمات الرئيسية المرتبطة بتطور السرطان، مثل الجليوكسالاز الأول (GLO I)، الذي يُعتقد أنه يسهم في تطور الورم. كما لوحظ أن البيسيتانول قد يكون علاجًا محتملاً للأورام، لأنه يساعد على تحفيز موت الخلايا السرطانية في الجسم.



الخلاصة

تناول فاكهتي البابايا والباشن فروت بشكل منتظم يمكن أن يعزز الوقاية من السرطان بفضل مركباتها الطبيعية المضادة للأورام، ما يجعلها جزءًا مفيدًا في النظام الغذائي للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.