لماذا ترتفع الحرارة في الأماكن المزدحمة؟ طبيب يجيب

الوكيل الإخباري- فسّر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ارتفاع درجات الحرارة في الأماكن المزدحمة لا يعود إلى عملية الزفير كما يعتقد البعض، بل سببه السعرات الحرارية التي يحرقها جسم الإنسان.

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وخلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" عبر قناة صدى البلد، أوضح موافي أن "كل متر مسطح من جسم الإنسان يحرق حوالي 40 سعرة حرارية في الساعة"، مشيرًا إلى أن هذه الطاقة المنبعثة ترفع حرارة المكان المحيط، وتعرف طبيًا باسم معدل الاحتراق.



ولزيادة معدل الحرق، نصح بممارسة الرياضة اليومية، حيث تساهم في تعزيز قدرة الجسم على حرق السعرات حتى أثناء الراحة، ما يساعد على خفض الوزن وتحسين الصحة.