لماذا تزيد المشروبات الغازية من خطر الإصابة بحصى الكلى؟

ويقول: "يزيد تناول 500 مليلتر من المشروبات الغازية المحلاة يوميا من خطر تكون حصى حمض اليوريك بنسبة 25 بالمئة. لأن المكونات الرئيسية في المشروبات الغازية المحلاة والملونة التي تزيد من خطر تكون الحصى هي الأكسالات (مادة بناء)، وحمض الفوسفوريك- يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم وتراكم فوسفات الكالسيوم في الكلى، والسكر (الذي يؤدي إلى جفاف الجسم). وقد تنشأ مشكلات صحية بسبب وجود فائض من هذه المواد في الجسم. لأنه عند شرب مثل هذه المشروبات، غالبا ما تثقل زيادة قوية قصيرة المدى في تركيز أحد المكونات، كالسكر مثلا، آليات التكيف، وقد تؤدي إلى عواقب صحية غير مرغوب فيها".
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