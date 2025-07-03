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لماذا تزيد المشروبات الغازية من خطر الإصابة بحصى الكلى؟

لماذا تزيد الكولا من خطر الإصابة بحصى الكلى؟
المشروبات الغازية
 
الخميس، 03-07-2025 10:44 م

الوكيل الإخباري-   أفاد الدكتور فلاديسلاف سيب، أستاذ مشارك بقسم الصيدلة في جامعة بيروغوف، أن المشروبات الغازية الأخرى، وخاصة الداكنة منها تحتوي على الأكسالات، ما يزيد من خطر تكون حصى الكلى.

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ويشير الطبيب إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يساهم حمض الفوسفوريك الموجود في المشروبات الأخرى في تكون الحصى.

ويقول: "يزيد تناول 500 مليلتر من المشروبات الغازية المحلاة يوميا من خطر تكون حصى حمض اليوريك بنسبة 25 بالمئة. لأن المكونات الرئيسية في المشروبات الغازية المحلاة والملونة التي تزيد من خطر تكون الحصى هي الأكسالات (مادة بناء)، وحمض الفوسفوريك- يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم وتراكم فوسفات الكالسيوم في الكلى، والسكر (الذي يؤدي إلى جفاف الجسم). وقد تنشأ مشكلات صحية بسبب وجود فائض من هذه المواد في الجسم. لأنه عند شرب مثل هذه المشروبات، غالبا ما تثقل زيادة قوية قصيرة المدى في تركيز أحد المكونات، كالسكر مثلا، آليات التكيف، وقد تؤدي إلى عواقب صحية غير مرغوب فيها".

 
 
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