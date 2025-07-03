لماذا تزيد المشروبات الغازية من خطر الإصابة بحصى الكلى؟

الوكيل الإخباري- أفاد الدكتور فلاديسلاف سيب، أستاذ مشارك بقسم الصيدلة في جامعة بيروغوف، أن المشروبات الغازية الأخرى، وخاصة الداكنة منها تحتوي على الأكسالات، ما يزيد من خطر تكون حصى الكلى.

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