لماذا تشعر ببرودة القدمين دائماً؟ تعرف على الأسباب والحلول

الوكيل الإخباري- الطقس البارد قد يكون سببًا شائعًا لشعورك ببرودة قدميك، لكن إذا كنت تعاني من هذه المشكلة حتى عندما لا يكون الجو باردًا، فقد تكون هناك أسباب أخرى وراء ذلك.

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وفقًا لما ذكره موقع مديكال لاإكسبريس، تتعدد الأسباب المحتملة لبرودة القدمين، من بينها مشاكل في الدورة الدموية، ضعف المناعة، واضطرابات الأعصاب. وفي بعض الأحيان، قد تكون برودة قدميك مجرد إشارة إلى أنك بحاجة إلى ارتداء جوارب دافئة أو تعديل بعض العادات اليومية.



خطوات للتدفئة:

تنصح الدكتورة جيسي براكامونتي من مايو كلينيك نيويورك بعدد من الخطوات البسيطة لتحسين الدورة الدموية ودفء القدمين، مثل ارتداء جوارب دافئة، رفع القدمين، الحفاظ على الترطيب، واتباع نظام غذائي صحي. كما توصي براكامونتي المدخنين بالتوقف عن التدخين ومراقبة تأثير هذه التعديلات على برودة القدمين المستمرة.



الأسباب المحتملة الأخرى:

إذا استمرت برودة القدمين، يمكن أن تشير إلى مشاكل أكثر تعقيدًا مثل قلة تدفق الدم، مشاكل في القلب، أو حالات المناعة الذاتية مثل أمراض الغدة الدرقية. قد يكون السبب أحيانًا اضطرابات الأعصاب مثل الاعتلال العصبي. في هذه الحالات، تنصح براكامونتي بضرورة استشارة الطبيب لتقييم الوضع بشكل دقيق.



كما تشير إلى أن هناك اختبارات يمكن إجراؤها بسهولة للتحقق من حالة الدورة الدموية، وقد يكون من الضروري إجراء اختبارات دم للتأكد من عدم وجود مشاكل مناعية أو حتى علامات فقر الدم.