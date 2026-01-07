لماذا تظهر أعراض نقص الفيتامينات على الوجه والشعر؟

ب12: شحوب البشرة وتساقط الشعر.
د: جفاف الجلد وترقق الشعر وبطء التئام الجروح.
ج: بشرة باهتة وبطء شفاء الجروح.
أ: جفاف الجلد وظهور البثور.
هـ: تساقط الشعر وضعف بصيلاته.
الحديد والزنك: يحافظان على صحة الشعر والجلد.
ينصح بإجراء فحص دم عند ملاحظة جفاف مستمر أو ترقق الشعر لاكتشاف أي نقص وعلاجه.
