الأربعاء 2026-01-07 03:45 م

لماذا تظهر أعراض نقص الفيتامينات على الوجه والشعر؟

5
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-01-2026 03:28 م

الوكيل الإخباري-   البشرة والشعر غالبًا ما تكشف عن نقص الفيتامينات قبل أجزاء الجسم الأخرى.

ب12: شحوب البشرة وتساقط الشعر.
د: جفاف الجلد وترقق الشعر وبطء التئام الجروح.
ج: بشرة باهتة وبطء شفاء الجروح.
أ: جفاف الجلد وظهور البثور.
هـ: تساقط الشعر وضعف بصيلاته.
الحديد والزنك: يحافظان على صحة الشعر والجلد.


ينصح بإجراء فحص دم عند ملاحظة جفاف مستمر أو ترقق الشعر لاكتشاف أي نقص وعلاجه.

 

ارم نيوز 

 
 


