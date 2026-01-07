لماذا تظهر أعراض نقص الفيتامينات على الوجه والشعر؟

الوكيل الإخباري- البشرة والشعر غالبًا ما تكشف عن نقص الفيتامينات قبل أجزاء الجسم الأخرى.

اضافة اعلان



ب12: شحوب البشرة وتساقط الشعر.

د: جفاف الجلد وترقق الشعر وبطء التئام الجروح.

ج: بشرة باهتة وبطء شفاء الجروح.

أ: جفاف الجلد وظهور البثور.

هـ: تساقط الشعر وضعف بصيلاته.

الحديد والزنك: يحافظان على صحة الشعر والجلد.



ينصح بإجراء فحص دم عند ملاحظة جفاف مستمر أو ترقق الشعر لاكتشاف أي نقص وعلاجه.