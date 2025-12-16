الثلاثاء 2025-12-16 04:13 م

لماذا قد تشعر بالتعب أو الانتفاخ رغم تناول "أطعمة صحية"؟

الثلاثاء، 16-12-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-   على الرغم من فوائد "الطعام النظيف" مثل الخضروات، البقوليات والحبوب الكاملة، قد يشعر البعض بالانتفاخ أو التعب بعد تناوله. السبب يكمن في الإفراط بالألياف، والكربوهيدرات القابلة للتخمّر ("فودماب")، والأطعمة النيئة أو الغنية بالدهون الصحية، ما يبطئ الهضم ويزيد استهلاك الطاقة.

وينصح الخبراء بتقليل الكميات، طهي الخضروات بلطف، تدوير الأطعمة، وموازنة الوجبات بالبروتين والكربوهيدرات، إضافة إلى تناول الطعام بهدوء وتجنب الوجبات المتأخرة قبل النوم لتجنب الانتفاخ والإرهاق.

 

 ارم نيوز

 
 


