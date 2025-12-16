لماذا قد تشعر بالتعب أو الانتفاخ رغم تناول "أطعمة صحية"؟

وينصح الخبراء بتقليل الكميات، طهي الخضروات بلطف، تدوير الأطعمة، وموازنة الوجبات بالبروتين والكربوهيدرات، إضافة إلى تناول الطعام بهدوء وتجنب الوجبات المتأخرة قبل النوم لتجنب الانتفاخ والإرهاق.
