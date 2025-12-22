الإثنين 2025-12-22 03:33 م

لماذا يتغير مذاق الطعام بعد تناول الأناناس؟

الوكيل الإخباري-   الشعور بالحرقة أو الوخز بعد تناول الأناناس الطازج سببه إنزيم البروميلين، الذي يكسر البروتينات ولا يميّز بين الطعام وأنسجة الفم، ما يسبب تهيجًا خفيفًا ومؤقتًا. هذا التأثير طبيعي وغير ضار عند تناوله باعتدال، بل إن للبروميلين فوائد صحية مثل تقليل الالتهاب وتحسين الهضم.

ولتجنب الحرقة، يُنصح بإزالة قلب الأناناس، أو طهيه لأن الحرارة تعطل الإنزيم، ولهذا لا يسبب الأناناس المعلّب أو المشوي الإحساس نفسه.

 

