لماذا يجب أن تتجنب تفقد هاتفك أول شيء عند الاستيقاظ؟

دراسات أظهرت أن تأجيل استخدام الهواتف في الصباح يعزز المزاج ويساهم في تحسين التركيز. على سبيل المثال، يساهم الامتناع عن التفاعل مع الهاتف أولاً في انتقال الدماغ إلى حالة من التركيز بشكل طبيعي.
لتجنب هذه التأثيرات السلبية، يوصي الخبراء بالابتعاد عن الشاشات أول 30 دقيقة من اليوم، وشرب الماء فور الاستيقاظ، وممارسة التمدد أو التنفس العميق لتعزيز الهدوء. كما يمكن استخدام منبه تقليدي بدلاً من الهاتف لتقليل الإغراء.
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