لماذا يجب أن تتجنب تفقد هاتفك أول شيء عند الاستيقاظ؟

الوكيل الإخباري- يبدأ كثيرون يومهم بتفقد هواتفهم فور الاستيقاظ، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه العادة قد تؤدي إلى زيادة التوتر والقلق. وفقًا للدكتورة نيكول بيندرز-هادي، الطبيبة النفسية، فإن استخدام الهاتف أول شيء يزيد من مستويات الكورتيزول، مما يعزز مشاعر التوتر والضغط. كما أن تحفيز الدماغ بالمنبهات الرقمية يمكن أن يضعف الأداء الإدراكي ويزيد من الشعور بالإرهاق.

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دراسات أظهرت أن تأجيل استخدام الهواتف في الصباح يعزز المزاج ويساهم في تحسين التركيز. على سبيل المثال، يساهم الامتناع عن التفاعل مع الهاتف أولاً في انتقال الدماغ إلى حالة من التركيز بشكل طبيعي.



لتجنب هذه التأثيرات السلبية، يوصي الخبراء بالابتعاد عن الشاشات أول 30 دقيقة من اليوم، وشرب الماء فور الاستيقاظ، وممارسة التمدد أو التنفس العميق لتعزيز الهدوء. كما يمكن استخدام منبه تقليدي بدلاً من الهاتف لتقليل الإغراء.