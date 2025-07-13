لماذا يجب أن تتناول الخيار يوميا؟

أبرز فوائده الصحية:
ترطيب الجسم: يعوّض السوائل ويدعم توازن الماء بعد التمارين.
صحة البشرة: غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويُستخدم لتقليل الانتفاخ تحت العينين.
فقدان الوزن: منخفض السعرات وعالٍ بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع.
تحسين الهضم: يساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.
خفض ضغط الدم: يحتوي على البوتاسيوم الذي يوازن الصوديوم في الجسم.
تقوية المناعة: يحتوي على مركبات تحارب الجذور الحرة.
دعم القلب: يساعد في خفض الكوليسترول وتحسين وظائف القلب.
الخيار ليس مجرد إضافة خفيفة للسلطة، بل مكون غذائي متكامل يستحق أن يكون جزءًا من نظامك اليومي.
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