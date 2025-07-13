لماذا يجب أن تتناول الخيار يوميا؟

الوكيل الإخباري- يُعد الخيار من أكثر الخضروات استهلاكًا عالميًا، ليس فقط لطعمه الخفيف، بل لفوائده الصحية المتعددة واحتوائه على نحو 95% من الماء، ما يجعله مثاليًا للترطيب خاصة في الصيف.



أبرز فوائده الصحية:

ترطيب الجسم: يعوّض السوائل ويدعم توازن الماء بعد التمارين.



صحة البشرة: غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويُستخدم لتقليل الانتفاخ تحت العينين.



فقدان الوزن: منخفض السعرات وعالٍ بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع.



تحسين الهضم: يساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.



خفض ضغط الدم: يحتوي على البوتاسيوم الذي يوازن الصوديوم في الجسم.



تقوية المناعة: يحتوي على مركبات تحارب الجذور الحرة.



دعم القلب: يساعد في خفض الكوليسترول وتحسين وظائف القلب.



الخيار ليس مجرد إضافة خفيفة للسلطة، بل مكون غذائي متكامل يستحق أن يكون جزءًا من نظامك اليومي.

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