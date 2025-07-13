الأحد 2025-07-13 02:43 م
 

لماذا يجب أن تتناول الخيار يوميا؟

فقلبي
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري-   يُعد الخيار من أكثر الخضروات استهلاكًا عالميًا، ليس فقط لطعمه الخفيف، بل لفوائده الصحية المتعددة واحتوائه على نحو 95% من الماء، ما يجعله مثاليًا للترطيب خاصة في الصيف.

أبرز فوائده الصحية:
ترطيب الجسم: يعوّض السوائل ويدعم توازن الماء بعد التمارين.

صحة البشرة: غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويُستخدم لتقليل الانتفاخ تحت العينين.

فقدان الوزن: منخفض السعرات وعالٍ بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع.

تحسين الهضم: يساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

خفض ضغط الدم: يحتوي على البوتاسيوم الذي يوازن الصوديوم في الجسم.

تقوية المناعة: يحتوي على مركبات تحارب الجذور الحرة.

دعم القلب: يساعد في خفض الكوليسترول وتحسين وظائف القلب.

الخيار ليس مجرد إضافة خفيفة للسلطة، بل مكون غذائي متكامل يستحق أن يكون جزءًا من نظامك اليومي.

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