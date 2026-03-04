لماذا يجب التوقف عن الطعام قبل النوم بثلاث ساعات؟

01:54 م

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة نورث وسترن الطبية أن التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، بما يسمح بصيام ليلي يمتد إلى نحو 12 ساعة، قد يحقق فوائد ملحوظة لصحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم، من دون الحاجة إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية اليومية. اضافة اعلان





وبحسب ما أورده موقع Verywell Health، شملت الدراسة أشخاصاً معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي، حيث اعتمدوا نمطاً يقوم على إنهاء تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات، ما أطال فترة الصيام الليلي إلى قرابة 12 ساعة.



وأظهرت النتائج انخفاض ضغط الدم الليلي بنحو 3.5%، وتراجع معدل ضربات القلب بنسبة تقارب 5%، إضافة إلى تحسن مستويات السكر في الدم خلال النهار وتعزيز استجابة الجسم للأنسولين.



وأوضحت الدكتورة فيليس سي زي، مديرة مركز طب النوم والإيقاع الحيوي في الجامعة والمشاركة في إعداد الدراسة، أن تمديد الصيام الليلي ليتزامن مع النوم قد يمثل نهجاً عملياً وسهل التطبيق لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.



ويرى خبراء أن هذه الفوائد قد ترتبط بالإيقاع الحيوي أو الساعة البيولوجية للجسم، التي تنظم عمليات الأيض وإفراز الهرمونات ووظائف القلب على مدار اليوم. فتناول الطعام في وقت متأخر قد يربك هذه الدورة الطبيعية، ويؤثر في تنظيم ضغط الدم وسكر الدم، بينما يدعم تجنب الوجبات المتأخرة ما يُعرف بـ«الانخفاض الليلي» الطبيعي في ضغط الدم ومعدل النبض أثناء النوم.



ورغم أن النتائج تبدو واعدة، أشار مختصون إلى أن الدراسة قصيرة المدى، كما تضمنت عاملاً إضافياً تمثل في تخفيف الإضاءة قبل النوم بثلاث ساعات، ما قد يكون له تأثير مستقل في الساعة البيولوجية وجودة النوم.



ومع ذلك، يُنظر إلى مواءمة توقيت الوجبات مع دورة النوم والاستيقاظ باعتبارها استراتيجية بسيطة ومنخفضة التكلفة لدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي، خصوصاً لدى الأشخاص المعرضين للخطر، من خلال إنهاء الوجبات قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل واعتماد عشاء مبكر أو أخف.





