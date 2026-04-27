الإثنين 2026-04-27 11:09 ص

لماذا يجب تناول الشاي الأخضر؟

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   يُعتبر الشاي الأخضر من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، خصوصًا أولئك الذين يتبعون حمية غذائية.اضافة اعلان


وتشير دراسات حديثة وتقارير طبية إلى أن شرب الشاي مساءً قد يحمل فوائد صحية، لكن ضمن شروط محددة.

وفعليًا، يحتوي الشاي الأخضر على حمض L-theanine الذي يساعد على تهدئة الدماغ وتقليل التوتر، ما قد يدعم النوم بشكل غير مباشر. كذلك، أظهرت دراسات أن الأنواع منخفضة الكافيين قد تحسّن جودة النوم عبر تقليل الإجهاد.

أيضًا، تكشف بعض الأبحاث أن تناول الشاي الأخضر مساءً قد ينعكس إيجابًا على الأداء الذهني في اليوم التالي، خاصة لدى كبار السن.

وبفضل مركبات الكاتيشين، يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم سكر الدم، ما يساهم في إدارة الوزن حتى عند تناوله ليلًا.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تساهم في خفض مستويات التوتر، وهو عامل أساسي لنوم أفضل وصحة عامة متوازنة.

لكن في المقابل، تبرز عدة أمور تدفع إلى تجنّب تناوله مساءً، فما هي؟

في الواقع، يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين (حوالي 30–40 ملغ للكوب)، ما قد يسبب الأرق أو صعوبة النوم إذا شُرب قبل النوم مباشرة.

كذلك، تختلف حساسية الكافيين من شخص لآخر، وقد يؤدي تناوله مساءً إلى زيادة اليقظة أو الاستيقاظ الليلي لدى البعض.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة البلقاء التطبيقية تُطلق اسم المرحوم القاضي موسى الساكت على قاعة في كلية الحقوق تخليدًا لمسيرته القضائية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تُطلق اسم المرحوم القاضي موسى الساكت على قاعة في كلية الحقوق تخليدًا لمسيرته القضائية

تعبيرية

المرأة والجمال روتين العناية بالبشرة في الصيف.. خطوات بسيطة لبشرة نضرة ومشرقة

ي

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا.. وغرام 21 عند 95.80 دينارا

بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!

فن ومشاهير بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!

الأشغال تُنهي مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص

أخبار محلية الأشغال تُنهي مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص

إعلام إسرائيلي: تعليق التعليم والنقل في بلدات شمال إسرائيل

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: تعليق التعليم والنقل في بلدات شمال إسرائيل

غ

عربي ودولي عراقجي: أمن مضيق هرمز قضية عالمية

عاجل : الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك

أخبار محلية الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك



 
 






الأكثر مشاهدة

 