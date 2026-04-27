لماذا يجب تناول الشاي الأخضر؟

وتشير دراسات حديثة وتقارير طبية إلى أن شرب الشاي مساءً قد يحمل فوائد صحية، لكن ضمن شروط محددة.
وفعليًا، يحتوي الشاي الأخضر على حمض L-theanine الذي يساعد على تهدئة الدماغ وتقليل التوتر، ما قد يدعم النوم بشكل غير مباشر. كذلك، أظهرت دراسات أن الأنواع منخفضة الكافيين قد تحسّن جودة النوم عبر تقليل الإجهاد.
أيضًا، تكشف بعض الأبحاث أن تناول الشاي الأخضر مساءً قد ينعكس إيجابًا على الأداء الذهني في اليوم التالي، خاصة لدى كبار السن.
وبفضل مركبات الكاتيشين، يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم سكر الدم، ما يساهم في إدارة الوزن حتى عند تناوله ليلًا.
كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تساهم في خفض مستويات التوتر، وهو عامل أساسي لنوم أفضل وصحة عامة متوازنة.
لكن في المقابل، تبرز عدة أمور تدفع إلى تجنّب تناوله مساءً، فما هي؟
في الواقع، يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين (حوالي 30–40 ملغ للكوب)، ما قد يسبب الأرق أو صعوبة النوم إذا شُرب قبل النوم مباشرة.
كذلك، تختلف حساسية الكافيين من شخص لآخر، وقد يؤدي تناوله مساءً إلى زيادة اليقظة أو الاستيقاظ الليلي لدى البعض.
