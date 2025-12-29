الإثنين 2025-12-29 03:31 م

لماذا يزداد خطر الجفاف في الشتاء؟

الوكيل الإخباري-   يشير الأطباء إلى أن الطقس البارد والجاف في الشتاء يؤدي لفقدان السوائل تدريجيًا من الجلد والرئتين، مع انخفاض الرغبة الطبيعية في شرب الماء، ما يجعل الجفاف شائعًا دون شعور واضح.

وتزيد العادات الشتوية مثل استبدال الماء بالقهوة أو الشاي من خسارة السوائل، مسببة أعراضًا مثل الصداع، الإرهاق، وجفاف الشفاه، مع تأثير مباشر على البشرة وظهور مشكلات مثل الإكزيما.


ويعتبر كبار السن، الأطفال، ومرضى السكري والكلى أكثر عرضة للجفاف، وينصح الأطباء بشرب رشفات منتظمة من الماء أو السوائل الدافئة، وتناول أطعمة غنية بالماء كالخضروات والفواكه والشوربات.

 

 

 
 


