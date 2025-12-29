لماذا يزداد خطر الجفاف في الشتاء؟

وتزيد العادات الشتوية مثل استبدال الماء بالقهوة أو الشاي من خسارة السوائل، مسببة أعراضًا مثل الصداع، الإرهاق، وجفاف الشفاه، مع تأثير مباشر على البشرة وظهور مشكلات مثل الإكزيما.
ويعتبر كبار السن، الأطفال، ومرضى السكري والكلى أكثر عرضة للجفاف، وينصح الأطباء بشرب رشفات منتظمة من الماء أو السوائل الدافئة، وتناول أطعمة غنية بالماء كالخضروات والفواكه والشوربات.
