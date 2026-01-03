السبت 2026-01-03 05:21 م

لماذا يسيل لعابك أثناء النوم؟

بل
تعبيرية
السبت، 03-01-2026 02:43 م

الوكيل الإخباري-   يُعد سيلان اللعاب أثناء النوم ظاهرة شائعة وطبيعية لدى كثير من الأشخاص، إذ يستمر إفراز اللعاب ليلًا لترطيب الفم والحلق، إلا أن زيادته قد تسبب جفاف الفم أو رائحة غير مستحبة وإحراجًا أحيانًا.

اضافة اعلان


ويحدث سيلان اللعاب نتيجة زيادة إفرازه أو صعوبة البلع أو النوم والفم مفتوح، كما تلعب وضعية النوم دورًا مهمًا، إذ يزداد مع النوم على الجانب أو البطن ويقل غالبًا عند النوم على الظهر.


وقد تسهم بعض الحالات الصحية في تفاقم المشكلة، مثل نزلات البرد، التهاب الجيوب الأنفية، الحساسية، ارتجاع المريء، وانقطاع النفس أثناء النوم، إضافة إلى اضطرابات عصبية أو بعض الأدوية.


وللحد من هذه الظاهرة، يُنصح بتعديل وضعية النوم، وعلاج الحساسية، وتقوية عضلات الفم بتمارين بسيطة. وفي الحالات الشديدة، قد يلجأ الأطباء إلى وسائل علاجية مثل أجهزة تقويم الفك أو حقن البوتوكس، مع ضرورة استشارة الطبيب إذا كان سيلان اللعاب مفرطًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

 

 ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته

عربي ودولي تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته

إدانات دولية واسعة عقب الضربة الأميركية على فنزويلا

عربي ودولي إدانات دولية واسعة عقب الضربة الأميركية على فنزويلا

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات

سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة

عربي ودولي سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة

بيان صادر عن جامعة الدول العربية

عربي ودولي بيان صادر عن جامعة الدول العربية

ل

أخبار محلية الترخيص المتنقل المسائي في برقش غدا

ل

أخبار محلية مركز تدريب "تجارة إربد" يؤهل ألف شاب للعمل في 2025

ب

أخبار محلية ورشة تدريبية في جرش حول التغير المناخي



 






الأكثر مشاهدة