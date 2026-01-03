لماذا يسيل لعابك أثناء النوم؟

الوكيل الإخباري- يُعد سيلان اللعاب أثناء النوم ظاهرة شائعة وطبيعية لدى كثير من الأشخاص، إذ يستمر إفراز اللعاب ليلًا لترطيب الفم والحلق، إلا أن زيادته قد تسبب جفاف الفم أو رائحة غير مستحبة وإحراجًا أحيانًا.

ويحدث سيلان اللعاب نتيجة زيادة إفرازه أو صعوبة البلع أو النوم والفم مفتوح، كما تلعب وضعية النوم دورًا مهمًا، إذ يزداد مع النوم على الجانب أو البطن ويقل غالبًا عند النوم على الظهر.



وقد تسهم بعض الحالات الصحية في تفاقم المشكلة، مثل نزلات البرد، التهاب الجيوب الأنفية، الحساسية، ارتجاع المريء، وانقطاع النفس أثناء النوم، إضافة إلى اضطرابات عصبية أو بعض الأدوية.



وللحد من هذه الظاهرة، يُنصح بتعديل وضعية النوم، وعلاج الحساسية، وتقوية عضلات الفم بتمارين بسيطة. وفي الحالات الشديدة، قد يلجأ الأطباء إلى وسائل علاجية مثل أجهزة تقويم الفك أو حقن البوتوكس، مع ضرورة استشارة الطبيب إذا كان سيلان اللعاب مفرطًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.