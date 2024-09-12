لماذا يعاني البعض من احمرار العين عند التعرض للشمس؟

11:12 م

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من احمرار شديد في العين عند التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، وقد يكون مصحوبًا بأعراضٍ أخرى، فما السبب وراء ذلك؟ اضافة اعلان





في هذا الصدد، قال الدكتور وليد مهران، استشاري طب العيون، أن سبب احمرار العين عند التعرض المباشر للشمس يرجع إلى الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة منها.



وأضاف مهران الأشعة فوق البنفسجية لها تأثيرات خطيرة على صحة العين، حيث تزيد من خطر إصابتها بالحروق أو تسبب حالة مرضية تدعى "التهاب القرنية الضوئي".



وأكد أن احمرار العين الناتج عن أشعة الشمس يصبح أكثر سوءًا، إذا كان الهواء الجوي يحتوي على مواد مثيرة للحساسية، مثل الأتربة والغبار وأدخنة السجائر وحبوب اللقاح.



وأشار إلى أن احمرار العين عند التعرض للشمس قد يكون مصحوبًا بـ:



- كثرة إفراز الدموع.



- التهاب الملتحمة.



- خروج إفرازات مخاطية من العين.



- حكة العين.



- الشعور بألم في العين.



- مشاكل في الرؤية.