لماذا يعاني البعض من احمرار العين عند التعرض للشمس؟

في هذا الصدد، قال الدكتور وليد مهران، استشاري طب العيون، أن سبب احمرار العين عند التعرض المباشر للشمس يرجع إلى الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة منها.
وأضاف مهران الأشعة فوق البنفسجية لها تأثيرات خطيرة على صحة العين، حيث تزيد من خطر إصابتها بالحروق أو تسبب حالة مرضية تدعى "التهاب القرنية الضوئي".
وأكد أن احمرار العين الناتج عن أشعة الشمس يصبح أكثر سوءًا، إذا كان الهواء الجوي يحتوي على مواد مثيرة للحساسية، مثل الأتربة والغبار وأدخنة السجائر وحبوب اللقاح.
وأشار إلى أن احمرار العين عند التعرض للشمس قد يكون مصحوبًا بـ:
- كثرة إفراز الدموع.
- التهاب الملتحمة.
- خروج إفرازات مخاطية من العين.
- حكة العين.
- الشعور بألم في العين.
- مشاكل في الرؤية.
-
أخبار متعلقة
-
ظلك يخبرك عن صحتك.. اكتشف السر
-
5 علامات أولية على الأورام النسائية.. تعرف عليها
-
دراسة: تناول القهوة يبطئ شيخوخة بشرة الوجه
-
تحذير.. الصداع المزمن قد يبدأ من الرقبة
-
تحذير للنساء.. "خطر صحي" مرتبط بتراكم دهون البطن
-
كشف سبب غير متوقع وراء الكحة !
-
ما آثار تناول رقائق البطاطا المملحة مع الصلصة؟
-
7 فوائد لتناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام