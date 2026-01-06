لماذا يعاني مرضى الكلى المتقدم من اضطرابات هضمية خطيرة؟

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة نشرتها مجلة Journal of Personalized Medicine إلى وجود ارتباط بين شدة مرض الكلى المزمن (CKD) وزيادة خطر الإصابة بشلل المعدة (gastroparesis).



وقام الدكتور زياولينغ وانغ من مستشفى كليفلاند كلينيك وزملاؤه بإجراء تحليل بأثر رجعي قائم على السكان، شمل بيانات المرضى الداخليين والخارجيين، لفحص العلاقة بين مرض الكلى المزمن وشلل المعدة.



وتم تضمين بيانات من 3579372 مريضا تم تشخيص شلل المعدة لديهم، مع أو من دون مرض الكلى المزمن، من العينة الوطنية للمرضى الداخليين، و6263251 مريضا قدموا إلى العيادات الخارجية واشتكوا من الغثيان والقيء من قاعدة بيانات TriNetX.

ولاحظ الباحثون زيادة في معدل انتشار شلل المعدة بشكل يتناسب مع شدة مرض الكلى المزمن في مجموعة المرضى الداخليين، حيث ظهرت أعلى احتمالية في المراحل المتقدمة مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من مرض الكلى المزمن.



كما أظهرت مجموعة مرضى الكلى المزمن من المرضى الخارجيين زيادة في خطر الإصابة بشلل المعدة، بينما لم يكن نمط الاعتماد على الشدة ثابتا.



وبعد إجراء مطابقة صارمة لعوامل الميل (Propensity Scores) - وهو أسلوب إحصائي يستخدم في الدراسات الرصدية (غير التجريبية) لمحاكاة ظروف التجربة العشوائية - بقي ارتباط كبير بين مرض الكلى المزمن المتقدم وارتفاع احتمالات الإصابة بشلل المعدة، حيث لوحظ أعلى خطر لدى مرضى الفشل الكلوي في المرحلة النهائية.



وكتب المؤلفون: "تشير هذه النتائج إلى أن شلل المعدة قد يكون من الأمراض المصاحبة التي لا يعترف بها بما يكفي في مرض الكلى المزمن، خاصة في المراحل المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي إفراغ المعدة المتأخر إلى المزيد من تدهور الحالة التغذوية، وزيادة عبء الأعراض، والتأثير سلبا على التكهن العام لسير المرض".