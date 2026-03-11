01:09 م

الوكيل الإخباري- تُبنى الكتلة العضلية نتيجة للنشاط المستمر للجسم، ويتطلب الحفاظ عليها ممارسة النشاط البدني بانتظام. ولكن عند التوقف عن التدريب، تبدأ العضلات تدريجيًا في فقدان حجمها. اضافة اعلان





لماذا يقل حجم العضلات عند التوقف عن ممارسة الرياضة؟

العضلات أنسجة قابلة للتكيف وتتغير تبعًا لمستوى النشاط البدني. فعند ممارسة التمارين تتعرض الألياف العضلية لإصابات دقيقة، ويقوم الجسم بإصلاحها وزيادة حجمها لتتحمل الأحمال المستقبلية، وهي عملية تُعرف باسم التضخم العضلي.



لكن عند التوقف عن التدريب، لا يتلقى الجسم الإشارة اللازمة للحفاظ على الكتلة العضلية، فتبدأ العملية العكسية المعروفة بالضمور، حيث ينخفض حجم ألياف العضلات. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:



توفير الطاقة: الحفاظ على الكتلة العضلية يتطلب طاقة كبيرة، لذلك يقلل الجسم حجم العضلات غير المستخدمة لتوفير الموارد.



انخفاض تصنيع البروتين: نمو العضلات يعتمد على تصنيع البروتين الذي تحفزه التمارين، وعند غياب النشاط تتباطأ هذه العملية وتتسارع عملية تكسير البروتين.



تغير مستويات الهرمونات: النشاط البدني يحفّز إنتاج هرمونات مثل التستوستيرون وهرمون النمو، ومع قلة الحركة تنخفض مستوياتها، ما يسهم في ضمور العضلات.



تراجع تدفق الدم: قلة الحركة تقلل من تدفق الدم إلى العضلات، ما يؤثر سلبًا على تغذيتها وعمليات الأيض فيها.



وقد يؤدي التوقف عن التدريب لعدة أسابيع إلى فقدان ملحوظ في الكتلة العضلية، خاصة لدى الرياضيين. كما أن قلة الحركة بعد الإصابات أو العمليات الجراحية، إضافة إلى نمط الحياة الخامل مثل الجلوس الطويل والعمل على الكمبيوتر، تسرّع هذه العملية، وكذلك التقدم في العمر.



كيف يمكن إبطاء ضمور العضلات؟

يمكن الحد من فقدان الكتلة العضلية عبر:



ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي أو اليوغا بانتظام.



اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن.



الحفاظ على النشاط اليومي مثل القيام بالأعمال المنزلية والحركة المنتظمة.





