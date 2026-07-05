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لماذا ينصح الأطباء بتناول المشمش بشكل مستمر؟

باس
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 09:31 ص
الوكيل الإخباري-   يُعدّ المشمش من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله مفيدًا لصحة الجلد والهضم والقلب والعينين.اضافة اعلان


يدعم صحة الجلد بفضل فيتامينَي A وC، حيث يعزز فيتامين C إنتاج الكولاجين ويقلل التجاعيد، بينما يتحول البيتا كاروتين إلى فيتامين A الذي قد يخفف تأثير أشعة الشمس على الجلد.

كما يحتوي على الألياف التي تحسن الهضم وتدعم البكتيريا النافعة، ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب. وتساهم مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين وفيتامينات A وE في تقوية المناعة وحماية العين من أمراض التقدم في العمر.

ورغم فوائده، فإن الإفراط في تناوله قد يسبب اضطرابات هضمية، كما أن بذوره قد تكون سامة عند تناولها بكميات كبيرة، ويُنصح بالاعتدال في تناول المشمش المجفف لارتفاع السكر فيه.
 
 


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