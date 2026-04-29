لماذا يُنصح بإدخال الخس في النظام الغذائي اليومي؟

الوكيل الإخباري- يُعدّ الخس من الخضروات الورقية المهمة التي يُنصح بتناولها ضمن النظام الغذائي اليومي، لما له من فوائد صحية متعددة. فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية، خاصة في الأجواء الحارة.

كما يُعدّ الخس منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله خياراً مناسباً للأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن أو الحفاظ عليه. إضافة إلى ذلك، يحتوي على ألياف غذائية تساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.