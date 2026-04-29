لماذا يُنصح بإدخال الخس في النظام الغذائي اليومي؟

الأربعاء، 29-04-2026 06:12 ص

الوكيل الإخباري-   يُعدّ الخس من الخضروات الورقية المهمة التي يُنصح بتناولها ضمن النظام الغذائي اليومي، لما له من فوائد صحية متعددة. فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية، خاصة في الأجواء الحارة.

كما يُعدّ الخس منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله خياراً مناسباً للأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن أو الحفاظ عليه. إضافة إلى ذلك، يحتوي على ألياف غذائية تساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.


ويتميز الخس أيضاً باحتوائه على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين A وK، التي تدعم صحة العيون والعظام. كما أن تناوله قد يساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.
لذلك يُعدّ الخس إضافة صحية مهمة إلى السلطات والوجبات اليومية، لما يوفره من فوائد غذائية متنوعة تدعم صحة الجسم بشكل عام.

 
 


