لمحبي الشمام.. خبر يهمكم خلال الصيف

كما يُعتبر غنيًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة وتقاوم الالتهابات.
ويتميز أيضًا بمحتواه العالي من الألياف، مما يُحسّن عملية الهضم، إلى جانب كونه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله مثاليًا لمتبعي الحميات الغذائية.
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