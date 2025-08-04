لمحبي الشمام.. خبر يهمكم خلال الصيف

الوكيل الإخباري- يُعد الشمام من أفضل الخيارات الصحية خلال فصل الصيف، لاحتوائه على نسبة ماء تفوق 90%، ما يساعد على تعويض السوائل المفقودة بسبب الحرارة والتعرّق.



كما يُعتبر غنيًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة وتقاوم الالتهابات.

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ويتميز أيضًا بمحتواه العالي من الألياف، مما يُحسّن عملية الهضم، إلى جانب كونه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله مثاليًا لمتبعي الحميات الغذائية.