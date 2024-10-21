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لمحبي الشوكولاتة.. تناولها في هذا الوقت لحرق الدهون!

الشوكولاتة
الشوكولاتة
الإثنين، 21-10-2024 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   هناك نوع من الشوكولاتة، إذا حرص الإنسان على تناوله في وقت محدد على مدار اليوم، سوف ينجح في فقدان الوزن الزائد، بحسب دراسة سابقة.اضافة اعلان


وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة عن طريق إلزام 19 سيدة بتناول 100 جرام من شوكولاتة الحليب كل صباح، ليجد الباحثون أن رغبتهن في تناول الطعام انخفضت بشكل ملحوظ.

وتبين للباحثين أن انخفاض الشهية لدى المشاركات بالدراسة كان بسبب تقليل الشوكولاتة بالحليب من هرمون التوتر "الكورتيزول"، الذي يرتبط مستوياته العالية بزيادة الشهية.

ولاحظ الفريق البحثي أيضًا أن تناول الشوكولاتة بالحليب في الصباح يحفز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به، مما يساعد على فقدان الوزن.

ومع ذلك، يجب الانتباه جيدًا للكمية المستهلكة من الشوكولاتة بالحليب، لأن الإفراط فيها قد يزيد من خطر السمنة والإصابة بتسوس الأسنان، نظرًا لمحتواها العالي من السكريات.

ويعاب على الشوكولاتة بالحليب احتوائها على مستويات قليلة من مضادات الأكسدة، ويرجع السبب إلى نقص نسبة الكاكاو الموجودة بها مقارنة بالشوكولاتة الداكنة.

وفي الدراسات السابقة، أظهر الكاكاو فعالية كبيرة في:

- ضبط ضغط الدم عن طريق تحسين مستويات أكسيد النيتريك بالجسم.

- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- تحسين الأداء العقلي.
 
gnews

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