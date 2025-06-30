لمحبي المعكرونة.. خطأ شائع عند الطهي قد يرفع سكر الدم بسرعة

الوكيل الإخباري- يشدد الأطباء وخبراء التغذية على أن طريقة طهي الطعام تؤثر بشكل مباشر على قيمته الغذائية، لا سيما عند التعامل مع الأطباق الغنية بالكربوهيدرات مثل المعكرونة.

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن الخبراء ينصحون بطهي المعكرونة بحيث تبقى "متماسكة" أو كما يُعرف بأسلوب al dente، بدلاً من طهيها لفترة طويلة حتى تصبح لينة جداً.



ويؤدي الطهي المفرط للمعكرونة إلى إطلاق النشا، ما يتسبب بفقدان عناصر غذائية مهمة في ماء الطهي، مثل البروتينات والكربوهيدرات والألياف، وبالتالي تراجع قيمتها الغذائية. كما أن الإفراط في الطهي يرفع من المؤشر الغلايسيمي للمعكرونة، ما يعني أن تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، ويزيد بالتالي من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



وقالت الدكتورة ميشيل هاوزر، الأستاذة المساعدة في الجراحة السريرية بمركز ستانفورد الطبي، إن "المعكرونة المطهية بشكل متماسك تؤثر بشكل أقل على مستويات السكر في الدم مقارنة بالمعكرونة المطهوة جيدًا".



وأوضحت أن هذه الطريقة في الطهي تُبطئ من هضم وامتصاص الغلوكوز، مما يخفض المؤشر الغلايسيمي، وهو مقياس يعكس مدى سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الكربوهيدرات.

وتُعدّ الأطعمة منخفضة المؤشر مثل الشوفان، والجزر، والمعكرونة المتماسكة، خيارًا صحيًا أفضل من الأطعمة مرتفعة المؤشر مثل البطاطا والخبز الأبيض.



الجدير بالذكر أن ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجئ يدفع الجسم لإفراز كميات أكبر من الأنسولين، وقد يتبع ذلك هبوط سريع في السكر يؤدي إلى الشعور بالتعب والرغبة المتزايدة في تناول الطعام.



وينصح الخبراء كذلك بعدم شطف المعكرونة بعد طهيها، لأن ذلك يتسبب في فقدان النشويات والعناصر الغذائية المفيدة التي تحتويها.