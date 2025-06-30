لمحبي المعكرونة.. خطأ شائع عند الطهي قد يرفع سكر الدم بسرعة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن الخبراء ينصحون بطهي المعكرونة بحيث تبقى "متماسكة" أو كما يُعرف بأسلوب al dente، بدلاً من طهيها لفترة طويلة حتى تصبح لينة جداً.
ويؤدي الطهي المفرط للمعكرونة إلى إطلاق النشا، ما يتسبب بفقدان عناصر غذائية مهمة في ماء الطهي، مثل البروتينات والكربوهيدرات والألياف، وبالتالي تراجع قيمتها الغذائية. كما أن الإفراط في الطهي يرفع من المؤشر الغلايسيمي للمعكرونة، ما يعني أن تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، ويزيد بالتالي من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
وقالت الدكتورة ميشيل هاوزر، الأستاذة المساعدة في الجراحة السريرية بمركز ستانفورد الطبي، إن "المعكرونة المطهية بشكل متماسك تؤثر بشكل أقل على مستويات السكر في الدم مقارنة بالمعكرونة المطهوة جيدًا".
وأوضحت أن هذه الطريقة في الطهي تُبطئ من هضم وامتصاص الغلوكوز، مما يخفض المؤشر الغلايسيمي، وهو مقياس يعكس مدى سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الكربوهيدرات.
الجدير بالذكر أن ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجئ يدفع الجسم لإفراز كميات أكبر من الأنسولين، وقد يتبع ذلك هبوط سريع في السكر يؤدي إلى الشعور بالتعب والرغبة المتزايدة في تناول الطعام.
وينصح الخبراء كذلك بعدم شطف المعكرونة بعد طهيها، لأن ذلك يتسبب في فقدان النشويات والعناصر الغذائية المفيدة التي تحتويها.
-
أخبار متعلقة
-
لمكافحة الأمراض.. أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر
-
هل الدقيق الأبيض يعيق حميتك؟ بدائل صحية تمنحك الطعم والفائدة
-
أطعمة تبدو "صحية" لكنها تخدعك... إليك ما يجب الحذر منه
-
جراح يحذر من مخاطر التهاب البنكرياس
-
تغيير بسيط في النظام الغذائي قد يفقدك نصف كيلوغرام أسبوعيا
-
خطر صامت يهدد الشباب.. أمراض القلب تتخذ شكلا جديدا
-
أطعمة غنية بالفيتامينات والألياف لإنقاص الوزن.. تعرفوا عليها
-
للتخلص من طنين الأذن.. دراسة تكشف المفتاح