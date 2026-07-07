الثلاثاء 2026-07-07 04:56 م

لمرضى السكري.. أيهما أكثر أمانًا: البطاطا أم المعكرونة؟

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 02:34 م
الوكيل الإخباري-   تُعد المعكرونة والبطاطا من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، لكن طريقة التحضير والمكونات المضافة تحدد تأثيرهما على مستوى السكر في الدم.اضافة اعلان


ووفقًا لخبراء تغذية، تتميز المعكرونة العادية بمؤشر غلايسيمي أقل من البطاطا المسلوقة؛ إذ يبلغ مؤشرها نحو 50 درجة مقابل 70 للبطاطا، ما يساعد على إبطاء ارتفاع السكر بعد تناولها.

لكن تبريد البطاطا بعد طهيها يحوّل جزءًا من النشا إلى نشا مقاوم يعمل مثل الألياف، ما يقلل من تأثيرها على مستويات الجلوكوز والإنسولين.

وينصح الخبراء بإضافة الخضروات والبروتينات الخفيفة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون إلى هذه الأطباق، مع التحكم في حجم الحصص للحفاظ على توازن مستوى السكر.
 
 


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