لمرضى السكري: إليك أفضل البدائل الصحية للحلويات الرمضانية

الوكيل الإخباري- يجب على مرضى السكري تجنب الحلويات الرمضانية التقليدية مثل الكنافة والقطايف، نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكريات التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم. وفي هذا السياق، يعتبر الزبادي اليوناني بالفواكه والمكسرات والشوكولاتة الداكنة الخيار الأمثل والأكثر صحة لمرضى السكري، وفقًا لخبراء التغذية.

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فوائد الزبادي اليوناني لمرضى السكري

يتميز الزبادي اليوناني بكونه غنيًا بالبروتين والدهون الصحية. وعند إضافة الفواكه مثل الفراولة والتوت، بالإضافة إلى المكسرات مثل عين الجمل واللوز، يحصل مريض السكري على جرعة ممتازة من الألياف الغذائية. وتساهم الألياف في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تساعد في تحسين التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين.



تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تساهم في تقليل الالتهابات وتنظيم مستويات السكر في الدم والدهون، مما يعزز الصحة العامة لمرضى السكري.



دور الشوكولاتة الداكنة

تعد الشوكولاتة الداكنة أيضًا إضافة مهمة لهذا المزيج، حيث تحتوي على البوليفينول الذي يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين بالجسم، مما يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم.



توزيع العناصر الغذائية

عند تناول حصة من الزبادي اليوناني بالفواكه والمكسرات والشوكولاتة الداكنة، يحصل مريض السكري على 4 جرامات من الكربوهيدرات، 2 جرام من البروتين، و1 جرام من الدهون. لذا، يعد هذا المزيج خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في تناول حلوى صحية وآمنة خلال شهر رمضان.