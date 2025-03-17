لمرضى السكري... ابتعدوا عن هذه الفواكه في الصيف

الوكيل الإخباري- يمثل داء السكري حالة صحية مزمنة يعاني فيها الجسم من ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم بسبب نقص حاد في الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس لتحويل الغلوكوز إلى طاقة. وقد يؤدي عدم السيطرة على مرض السكري إلى مشاكل صحية خطيرة مثل تلف الكلى والنوبات القلبية.

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ومن أهم طرق التحكم في مرض السكري هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. ومع اقتراب فصل الصيف، نشر موقع "ذا هيلث سايت" قائمة بالأطعمة التي يجب على مريض السكري تجنبها، حيث يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة، رغم أنها قد تبدو صحية، في ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم.



وفيما يلي نظرة سريعة على أسوأ 7 أطعمة يجب على مريض السكري تجنبها:

البطيخ: يحتوي البطيخ على مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يمكن أن يسبب زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم.

المانجو: يحتوي على كميات كبيرة من السكريات الطبيعية ولديه رقم مرتفع على مقياس المؤشر السكري.

الأناناس: مشابه للمانجو، يحتوي الأناناس على مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يجعله غير مناسب لمرضى السكري.

الذرة الحلوة: تعتبر من الخضراوات النشوية التي تتحول إلى غلوكوز أثناء الهضم، مما يؤدي إلى رفع مستويات السكر.

ماء جوز الهند: الإفراط في شرب ماء جوز الهند قد يؤدي إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم.

الكرز: يحتوي الكرز على سكريات طبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز التي يمكن أن تُمتص بسرعة في مجرى الدم.

الفواكه المجففة: تحتوي على سكريات مركزة يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر.