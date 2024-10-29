لمرضى السكري.. توقيت الوجبات أهم من نوعيتها

الوكيل الإخباري- النظام الغذائي وسيلة مهمة للتعايش مع مرض السكري من النوع 2 لإدارة نسبة الغلوكوز في الدم، إلى جانب ممارسة الرياضة والأدوية. ولكن في حين أننا نعلم أن النصائح الغذائية الفردية والمهنية تعمل على تحسين نسبة الغلوكوز في الدم، إلا أنها قد تكون معقدة ولا تكون متاحة دائماً.

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وقد نظرت دراسة جديدة في تأثير تناول الطعام المقيد بالوقت على الغلوكوز، ومقارنة ذلك مع نوعه أو كميته.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، تبين أن تقييد وقت الطعام كانت له نتائج مماثلة للنصائح الفردية من اختصاصي تغذية معتمد.



وفوق ذلك، كانت هناك فوائد إضافية لتقييد وقت الطعام، أن الإجراء كان بسيطاً وقابلاً للتحقيق وسهل الالتزام، كما حفز المرضى على إجراء تغييرات إيجابية أخرى.



ويُعرف تناول الطعام المقيد بالوقت باسم نظام 16:8 الغذائي، ويمكن تقييد تناول الطعام في نافذة خلال ساعات النهار، على سبيل المثال بين الساعة 11 صباحاً و7 مساءً، ثم الصيام في الساعات المتبقية.



ويساعد منح الجسم استراحة من هضم الطعام باستمرار في مواءمة تناول الطعام مع الإيقاعات اليومية الطبيعية.



وبالنسبة لمرضى السكري، قد تكون هناك فوائد محددة. فغالباً ما يكون لديهم أعلى قراءة لنسبة الغلوكوز في الدم في الصباح. ويساعد تأخير الإفطار إلى منتصف الصباح في تقليل مستويات الغلوكوز وتحضير الجسم للوجبة الأولى.

وفي التجربة شارك 52 مريضاً كانوا يديرون حالة السكري بما يصل إلى دواءين عن طريق الفم. وتراوحت أعمارهم بين 35 و65 عاماً.



وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: النظام الغذائي وتناول الطعام المقيد بالوقت. في كلتا المجموعتين، تلقى المشاركون 4 استشارات على مدار الأشهر الـ 4 الأولى. وخلال الشهرين التاليين، تمكنوا من إدارة نظامهم الغذائي بمفردهم.



وفي مجموعة النظام الغذائي، ركزت الاستشارات على تغيير نظامهم الغذائي للتحكم في نسبة الغلوكوز في الدم، بما في ذلك تحسين جودة النظام الغذائي (على سبيل المثال، تناول المزيد من الخضراوات والحد من الكحول).



وفي مجموعة تناول الطعام المقيد بالوقت، ركزت النصائح على كيفية الحد من تناول الطعام إلى نافذة مدتها 9 ساعات بين 10 صباحاً و7 مساءً.



وفي استطلاع نهاية التجربة، قال المشاركون في مجموعة تناول الطعام المقيد بالوقت إنهم تكيفوا جيداً، وكانوا قادرين على اتباع نافذة تناول الطعام المقيدة، وحصلوا على دعم عائلي، واستمتعوا بأوقات تناول الطعام معاً في وقت مبكر، كما وجد البعض أنهم ينامون بشكل أفضل.