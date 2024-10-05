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لمرضى السكري.. 6 مشروبات تناولها على الريق

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   يمكن لمرضى السكري التغلب على ارتفاع سكر الدم الذي يتعرضون له في الصباح، عن طريق تناول مجموعة من المشروبات على الريق.

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مشروبات على الريق لعلاج ارتفاع السكر في الصباح


1- عصير القرع المر
من المشروبات المفيدة لمرضى السكري على الريق، لاحتوائه على مواد كيميائية تعادل فعالية هرمون الإنسولين، حيث تساهم في إرسال الجلوكوز إلى الخلايا، مما يساعد على خفض سكر الدم.

2- عصير الأملا
يلعب عصير الأملا دورًا كبيرًا في السيطرة على ارتفاع سكر الدم في الصباح، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، فضلًا عن محتواه العالي من فيتامين سي المقوي للجهاز المناعي.

3- ماء الحلبة
يشهد ارتفاع سكر الدم انخفاضًا ملحوظًا عند مريض السكري بعد تناول الماء الحلبة على الريق، لأنه من المشروبات الفعالة في ضبط نسبة الجلوكوز بالجسم.

4- ماء الكركم
شرب ماء الكركم على الريق يساعد على خفض سكر الدم المرتفع، لاحتوائه على نسبة عالية من الكركمين، وهي مادة تحافظ على توازن الجلوكوز بالجسم، نظرًا لخصائصها المضادة للالتهابات.

5- عصير النيم
يتميز عصير النيم بخصائصه المضادة لداء السكري، لذلك يستعيد سكر الدم المرتفع استقراره سريعًا بعد تناوله على معدة فارغة.

6- عصير الصبار
ينخفض سكر الدم المرتفع عند تناول عصير الصبار على الريق، لأنه يساهم في تحسين حساسية الإنسولين بالجسم، ومع ذلك، يجب على مريض السكري تناول القليل منه في البداية، لأنه قد يسبب الإسهال، نظرًا لخصائصه الملينة للأمعاء.

 
gnews

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