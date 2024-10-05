لمرضى السكري.. 6 مشروبات تناولها على الريق

الوكيل الإخباري- يمكن لمرضى السكري التغلب على ارتفاع سكر الدم الذي يتعرضون له في الصباح، عن طريق تناول مجموعة من المشروبات على الريق.

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مشروبات على الريق لعلاج ارتفاع السكر في الصباح