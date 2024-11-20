لمرضى خشونة الركبة- هكذا يؤثر المشي على صحتك

هل المشي مفيد لخشونة الركبة؟
قال الدكتور بهاء سعيد، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب، إن المشي العادي لا يسبب أي ضرر على مرضى خشونة الركبة.
وأكد استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب، أن صعود ونزول السلالم، والوقوف لفترات طويلة، والمشي على مطلع، وصعود الرصيف ونزوله يتسبب في مشكلات عظمية، ويزيد من درجة الخشونة في مفصل الركبة.
ونصح الدكتور بهاء سعيد، بالمشي الطبيعي الذي لا يؤرق الركبة، حيث أنه في حالة استخدام الأحذية الطبية لا يسبب أي ضرر على خشونة الركبة، محذرًا مرضى الخشونة من ارتداء الأحذية ذات الكعوب العالية.
أعراض خشونة الركبة
أوضح سعيد، أن أعراض خشونة الركبة تتمثل في ألم الركبة أثناء حركتها أو بعد فترات من الراحة، وتصلب أثناء حركة الركبة، وقد يحدث تورم في الركبة، وسماع صوت طقطقة عند تحريكها.
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