لمرضى خشونة الركبة- هكذا يؤثر المشي على صحتك

الوكيل الإخباري- خشونة الركبة، أو ما يُعرف بالتهاب المفاصل العظمي، هي حالة شائعة تؤثر على المفصل وتسبب الألم والتيبس، وصوت طقطقة في الركبة.



هل المشي مفيد لخشونة الركبة؟

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