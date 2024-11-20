 
الأربعاء 2024-11-20 11:42 م
 

لمرضى خشونة الركبة- هكذا يؤثر المشي على صحتك

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 10:48 م

الوكيل الإخباري-   خشونة الركبة، أو ما يُعرف بالتهاب المفاصل العظمي، هي حالة شائعة تؤثر على المفصل وتسبب الألم والتيبس، وصوت طقطقة في الركبة.

هل المشي مفيد لخشونة الركبة؟

اضافة اعلان


قال الدكتور بهاء سعيد، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب، إن المشي العادي لا يسبب أي ضرر على مرضى خشونة الركبة.

وأكد استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب، أن صعود ونزول السلالم، والوقوف لفترات طويلة، والمشي على مطلع، وصعود الرصيف ونزوله يتسبب في مشكلات عظمية، ويزيد من درجة الخشونة في مفصل الركبة.

ونصح الدكتور بهاء سعيد، بالمشي الطبيعي الذي لا يؤرق الركبة، حيث أنه في حالة استخدام الأحذية الطبية لا يسبب أي ضرر على خشونة الركبة، محذرًا مرضى الخشونة من ارتداء الأحذية ذات الكعوب العالية.

أعراض خشونة الركبة
أوضح سعيد، أن أعراض خشونة الركبة تتمثل في ألم الركبة أثناء حركتها أو بعد فترات من الراحة، وتصلب أثناء حركة الركبة، وقد يحدث تورم في الركبة، وسماع صوت طقطقة عند تحريكها.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة طفلة بحادث دهس في إربد

ارشيفية

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 15 شهيدا و68 مصابا في غارات إسرائيلية

علم الجزائر

عربي ودولي الجزائر تتوعد بقرار جديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

تعبيرية

أخبار محلية ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بالكرك

تعبيرية

طب وصحة لمرضى خشونة الركبة- هكذا يؤثر المشي على صحتك

تعبيرية

طب وصحة موجود في منزلك، شراب خارق يحميك من الأمراض الخطيرة

غزة

فلسطين الخارجية الأميركية: حجم الضحايا في غزة كارثي

ء موسم إنتاج فطر الأجاراكس

أخبار محلية زراعة لواء الوسطية تعلن عن بدء موسم انتاج فطر الأجاراكس



 


الأكثر مشاهدة