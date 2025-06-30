لمكافحة الأمراض.. أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر

الوكيل الإخباري- رغم شهرته الواسعة كمشروب صحي، إلا أن توقيت تناول الشاي الأخضر يلعب دورًا حاسمًا في مدى استفادة الجسم من مضادات الأكسدة التي يحتويها، وخاصة مركب EGCG المعروف بفعاليته في مكافحة الالتهابات والجذور الحرة.

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وبحسب تقرير نشره موقع EatingWell، فإن شرب الشاي الأخضر في الصباح وعلى معدة فارغة يعزز امتصاص مركبات الكاتيكين المفيدة، نظرًا لغياب أي عناصر غذائية قد تتداخل مع امتصاصها.



لكن الحذر مطلوب عند تناوله قريبًا من الوجبات، إذ تحتوي أوراق الشاي على التانينات، وهي مركبات قد تعيق امتصاص الحديد من الطعام، ما قد يسبب مشكلات خاصة لمن يعانون من فقر الدم. لذا، يُنصح بشربه قبل أو بعد الوجبة بساعتين على الأقل.



أما في فترة المساء، فيُنصح بتجنبه للأشخاص الحساسين للكافيين، إذ يحتوي على نحو 30 ملغ من الكافيين في الكوب الواحد، ما قد يؤثر على جودة النوم.



نصائح لتحسين الامتصاص:

استخدم ماءً ساخنًا بدرجة 100 مئوية وانقع الشاي من 3 إلى 5 دقائق.

تناول الشاي مع فواكه غنية بفيتامين C مثل الليمون والبرتقال لتعزيز امتصاص مضادات الأكسدة.

تجنب إضافة الحليب (سواء البقري أو النباتي) لأنه قد يقلل من القيمة المضادة للأكسدة.



وتشير دراسات إلى أن عوامل مثل السمنة والتدخين قد تقلل من قدرة الجسم على امتصاص مركبات الشاي، ما يستوجب مراعاة نمط الحياة بشكل عام للاستفادة القصوى من فوائده.