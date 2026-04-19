الأحد 2026-04-19 10:14 ص

لمن يتناول البيض يومياً.. أمور مهمة يجب معرفتها

البيض
 
الأحد، 19-04-2026 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   يواظب كثيرون على تناول البيض يوميًا ضمن نظام غذائي يهدف إلى رفع مستوى البروتين، خصوصًا لدى من يمارسون التمارين الرياضية بانتظام.اضافة اعلان


وتشير بيانات صادرة عن مايو كلينك إلى أن البيضة الواحدة تحتوي على نحو 186 ملغ من الكوليسترول، ومع ذلك فإن تناول بيضة يوميًا قد يكون مناسبًا لمعظم الأشخاص إذا كان النظام الغذائي منخفض الدهون المشبعة.

كما أظهرت أبحاث حديثة أن الدهون المشبعة، وليس الكوليسترول الغذائي الموجود في البيض، هي العامل الأبرز في رفع الكوليسترول الضار في الدم. وتشير دراسة منشورة عام 2025 إلى أن تناول بيضتين يوميًا ضمن نظام منخفض الدهون المشبعة لم يرفع الكوليسترول، بل ساهم أحيانًا في تحسينه.

ويُعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين عالي الجودة، إلى جانب عناصر أساسية مثل الكولين واللوتين المفيدين لصحة الدماغ والعين، ما يجعله خيارًا غذائيًا مهمًا ضمن نظام متوازن.

في المقابل، تشير بعض الدراسات الرصدية إلى وجود ارتباط بين الإفراط في تناول البيض وارتفاع مخاطر الوفاة وأمراض القلب، خصوصًا عند استهلاك كميات كبيرة من الكوليسترول يوميًا.

ويحذّر خبراء من أن التأثير قد يختلف لدى الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول أو أمراض مزمنة، إذ قد يكونون أكثر حساسية للكوليسترول الغذائي.

وتشير الأدلة العلمية الحديثة إلى أن تناول البيض يوميًا، بمعدل بيضة واحدة تقريبًا، آمن لمعظم الأصحاء ولا يزيد من خطر أمراض القلب، خاصة إذا كان ضمن نظام غذائي متوازن قليل الدهون المشبعة.

ومع ذلك، يبقى الاعتدال أساسًا، مع ضرورة استشارة الطبيب للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مرتبطة بالكوليسترول.
 
 


أحدث الأخبار

عربي ودولي الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى توسيع دائرة الحرب

145 منشأة في الأردن تستفيد من نظام العمل المرن

أخبار محلية 145 منشأة في الأردن تستفيد من نظام العمل المرن

علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها

المرأة والجمال علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها

ارشيفية

عربي ودولي الجيش اللبناني يواصل أعمال فتح الطرقات وإزالة العوائق عقب وقف إطلاق النار

ارتفاع خيالي على أسعار غاز التكييف والتبريد في الأردن

خاص بالوكيل مع اقتراب الصيف .. ارتفاع خيالي على أسعار غاز التكييف والتبريد في الأردن

لمن يتناول البيض يومياً.. أمور مهمة يجب معرفتها

طب وصحة لمن يتناول البيض يومياً.. أمور مهمة يجب معرفتها

اختراق أمني واسع داخل سلاح الجو الإسرائيلي

عربي ودولي اختراق أمني واسع داخل سلاح الجو الإسرائيلي

الشاب سيف صالح سليمان الخوالدة

أخبار محلية العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفياً في الطفيلة بعد أيام من اختفائه



 
 






الأكثر مشاهدة

 