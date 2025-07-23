لن ترمي قشر البطيخ بعد اليوم .. عندما تعرف هذا السر!

الوكيل الإخباري- مع حلول الصيف، يُقبل كثيرون على تناول البطيخ كفاكهة منعشة وغنية بالماء، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن قشر البطيخ – الذي غالبًا ما يُرمى – يحتوي على فوائد غذائية قد تفوق اللب الأحمر من حيث بعض العناصر الغذائية الأساسية.

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