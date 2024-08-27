لهذا السبب.. احذري تناول التونة أثناء الحمل والرضاعة!

الوكيل الإخباري- حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا النساء من تناول سمك التونة خلال مرحلتي الحمل والرضاعة لاحتوائه على مادة ضارة بالطفل.

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وأوضح المعهد أن سمك التونة يحتوي على نسبة عالية من ميثيل الزئبق (MeHg)، والذي يمكن أن يُضعف النمو العصبي للطفل، وفقاً لنتائج الدراسات العلمية. وإلى جانب التونة، يوجد ميثيل الزئبق في الماكريل والهلبوت وسمك أبو سيف والأنقليس وبلح البحر والحبار والسلطعون.