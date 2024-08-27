 
الثلاثاء 2024-08-27 04:26 م
 

 

لهذا السبب.. احذري تناول التونة أثناء الحمل والرضاعة!

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 27-08-2024 04:04 م

الوكيل الإخباري-   حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا النساء من تناول سمك التونة خلال مرحلتي الحمل والرضاعة لاحتوائه على مادة ضارة بالطفل.

اضافة اعلان


وأوضح المعهد أن سمك التونة يحتوي على نسبة عالية من ميثيل الزئبق (MeHg)، والذي يمكن أن يُضعف النمو العصبي للطفل، وفقاً لنتائج الدراسات العلمية. وإلى جانب التونة، يوجد ميثيل الزئبق في الماكريل والهلبوت وسمك أبو سيف والأنقليس وبلح البحر والحبار والسلطعون.

 

24

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 5 شهداء جدد في خان يونس

تعبيرية

طب وصحة لهذا السبب.. احذري تناول التونة أثناء الحمل والرضاعة!

الطفل مورغان ريدلر

منوعات من أجل المال... أم بريطانية تزيّف إصابة طفلها بالسرطان!

تعبيرية

أخبار محلية دفعها وخنقها وسرق مصاغاتها في الهاشمي

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال الاسترليني يتجاوز حاجز الـ1.32 دولار

تعبيرية

تكنولوجيا كيف سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل الفصول الدراسية؟

تعبيرية

فيديو منوع وصفة منزلية لتخلص من التهاب اللثة و ألم الأسنان

جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يعلن تحرير أحد الأسرى المحتجزين في غزة



 


الأكثر مشاهدة