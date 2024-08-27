لهذا السبب.. احذري تناول التونة أثناء الحمل والرضاعة!

وأوضح المعهد أن سمك التونة يحتوي على نسبة عالية من ميثيل الزئبق (MeHg)، والذي يمكن أن يُضعف النمو العصبي للطفل، وفقاً لنتائج الدراسات العلمية. وإلى جانب التونة، يوجد ميثيل الزئبق في الماكريل والهلبوت وسمك أبو سيف والأنقليس وبلح البحر والحبار والسلطعون.
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