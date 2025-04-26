لهذه الأسباب- أحرص على تنظيف اللسان خلال غسل أسنانك

رائحة الفم الكريهة: تتراكم البكتيريا في الجزء الخلفي من اللسان وتُفرز مركبات تُسبب رائحة مزعجة.
اللسان الأسود المشعر: يظهر نتيجة تراكم بقايا الطعام والميكروبات، ويُعطي مظهرًا داكنًا غير مألوف.
التهاب اللثة: يمكن أن يبدأ من اللسان وينتقل إلى اللثة، مما قد يرفع خطر الإصابة بأمراض أكثر خطورة مثل الزهايمر.
القلاع الفموي: زيادة البكتيريا والفطريات تُسبب بقعًا بيضاء مؤلمة على اللسان والفم.
لحماية فمك وصحتك، لا تنسَ أن تجعل تنظيف اللسان جزءًا من روتينك اليومي تمامًا كتنظيف الأسنان.
-
أخبار متعلقة
-
بينها منزوعة الكافيين.. مشروبات تجنبها قبل النوم
-
5 عادات يومية تسبب الإرهاق الذهني تجنبها للحفاظ على صحتك
-
قد تكون "سامة"... احذر من تناول بذور هذه الفاكهة!
-
رائحة القدمين... أسبابها وطرق بسيطة للتخلص منها
-
دون قطرات... طرق بسيطة لترطيب العين
-
علماء يكتشفون طريقة لإعادة الشباب للخلايا بمكون منزلي بسيط
-
هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان لدى الأطفال؟
-
أفضل من القهوة.. أطعمة طبيعية تعزز طاقة الجسم وتحافظ على التركيز