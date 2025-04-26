السبت 2025-04-26 12:36 م
 

لهذه الأسباب- أحرص على تنظيف اللسان خلال غسل أسنانك

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تعبيرية
 
السبت، 26-04-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري-   يعتقد البعض أن تنظيف الأسنان وحده يكفي للحفاظ على صحة الفم، لكن إهمال تنظيف اللسان قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية الفموية، أبرزها:

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رائحة الفم الكريهة: تتراكم البكتيريا في الجزء الخلفي من اللسان وتُفرز مركبات تُسبب رائحة مزعجة.
اللسان الأسود المشعر: يظهر نتيجة تراكم بقايا الطعام والميكروبات، ويُعطي مظهرًا داكنًا غير مألوف.
التهاب اللثة: يمكن أن يبدأ من اللسان وينتقل إلى اللثة، مما قد يرفع خطر الإصابة بأمراض أكثر خطورة مثل الزهايمر.
القلاع الفموي: زيادة البكتيريا والفطريات تُسبب بقعًا بيضاء مؤلمة على اللسان والفم.


لحماية فمك وصحتك، لا تنسَ أن تجعل تنظيف اللسان جزءًا من روتينك اليومي تمامًا كتنظيف الأسنان.

 

الكونسلتو

 
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