الأحد 2025-08-03 02:52 م
 

لهزيمة خمول ما بعد الظهر تجنب هذه الأطعمة في وجبة الغداء

ؤيربس
تعبيرية
 
الأحد، 03-08-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-   يؤكد خبراء التغذية أن وجبة الغداء لا تقل أهمية عن الإفطار، بل قد تكون المفتاح للحفاظ على الطاقة والتركيز حتى نهاية اليوم، شرط أن تكون متوازنة وفي توقيت مناسب.

اضافة اعلان


وأشارت اختصاصية التغذية مارثا ثيران لصحيفة هاف بوست إلى أن الغداء الجيد يحافظ على استقرار سكر الدم وتحسين المزاج والذاكرة، فيما يحذر الأطباء من أن تجاوز الوجبة أو تقليل كميتها يؤدي إلى الإرهاق، وصعوبة التركيز، والإفراط في الأكل لاحقًا.


💡 نصائح لوجبة غداء مثالية:
لا تتجاوزها مهما كان جدولك مزدحمًا.
حدد توقيتًا ثابتًا لتناولها (يفضل بين 1 و3 ظهرًا).
تناول كمية كافية تحتوي على:
بروتين خالٍ من الدهون
خضروات غير نشوية
كربوهيدرات غنية بالألياف
دهون صحية
اشرب الماء وابتعد عن العصائر والمشروبات السكرية.
استمتع بالوجبة بعيدًا عن المشتتات كالهاتف أو المكتب.
تحرّك قليلًا بعد الغداء بنزهة قصيرة لتحسين الهضم.


⚠️ أطعمة يُنصح بتجنبها على الغداء:
المقليات والدهون الثقيلة
العصائر السكرية وألواح الطاقة
الفواكه المسببة للنعاس مثل الموز والكرز
المأكولات البحرية مثل السلمون
النشويات قليلة الألياف كالخبز الأبيض والمعكرونة


الغداء ليس مجرد استراحة في منتصف اليوم، بل محطة رئيسية لاستعادة النشاط. فابدأ اليوم بإفطار جيد، لكن لا تهمل الغداء أبدًا.

 

الجزيرة 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

منة

المرأة والجمال العلاج بالإبر الدقيقة للهالات السوداء: حل فعّال دون جراحة

لااتن

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يطلق برنامج "Safwa Future Stars 2025" التدريبي لطلبة الجامعات

المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال



 
 





الأكثر مشاهدة