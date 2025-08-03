لهزيمة خمول ما بعد الظهر تجنب هذه الأطعمة في وجبة الغداء

وأشارت اختصاصية التغذية مارثا ثيران لصحيفة هاف بوست إلى أن الغداء الجيد يحافظ على استقرار سكر الدم وتحسين المزاج والذاكرة، فيما يحذر الأطباء من أن تجاوز الوجبة أو تقليل كميتها يؤدي إلى الإرهاق، وصعوبة التركيز، والإفراط في الأكل لاحقًا.
💡 نصائح لوجبة غداء مثالية:
لا تتجاوزها مهما كان جدولك مزدحمًا.
حدد توقيتًا ثابتًا لتناولها (يفضل بين 1 و3 ظهرًا).
تناول كمية كافية تحتوي على:
بروتين خالٍ من الدهون
خضروات غير نشوية
كربوهيدرات غنية بالألياف
دهون صحية
اشرب الماء وابتعد عن العصائر والمشروبات السكرية.
استمتع بالوجبة بعيدًا عن المشتتات كالهاتف أو المكتب.
تحرّك قليلًا بعد الغداء بنزهة قصيرة لتحسين الهضم.
⚠️ أطعمة يُنصح بتجنبها على الغداء:
المقليات والدهون الثقيلة
العصائر السكرية وألواح الطاقة
الفواكه المسببة للنعاس مثل الموز والكرز
المأكولات البحرية مثل السلمون
النشويات قليلة الألياف كالخبز الأبيض والمعكرونة
الغداء ليس مجرد استراحة في منتصف اليوم، بل محطة رئيسية لاستعادة النشاط. فابدأ اليوم بإفطار جيد، لكن لا تهمل الغداء أبدًا.
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