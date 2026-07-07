ليست السكريات فقط.. مشروبات الطاقة تحمل خطراً خفياً على الأسنان!

وأوضح أن المشروبات الخالية من السكر ليست آمنة بالكامل، إذ تحتوي على أحماض قد تؤدي إلى تلف دائم في مينا الأسنان، كما أن تناولها ببطء وعلى فترات طويلة يزيد من تأثيرها السلبي.
ونصح بالاعتدال في استهلاك مشروبات الطاقة، مع شرب الماء بعدها، واستخدام القشة، وتجنب الإفراط في تناولها للحفاظ على صحة الفم والأسنان.
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