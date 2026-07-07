ليست السكريات فقط.. مشروبات الطاقة تحمل خطراً خفياً على الأسنان!

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الوكيل الإخباري- حذّر مختص في طب تقويم الأسنان من أن مشروبات الطاقة قد تضر بصحة الفم والأسنان، ليس بسبب احتوائها على السكر فقط، بل أيضاً لارتفاع نسبة الأحماض التي تسهم في تآكل مينا الأسنان وزيادة خطر التسوس والحساسية. اضافة اعلان





وأوضح أن المشروبات الخالية من السكر ليست آمنة بالكامل، إذ تحتوي على أحماض قد تؤدي إلى تلف دائم في مينا الأسنان، كما أن تناولها ببطء وعلى فترات طويلة يزيد من تأثيرها السلبي.



ونصح بالاعتدال في استهلاك مشروبات الطاقة، مع شرب الماء بعدها، واستخدام القشة، وتجنب الإفراط في تناولها للحفاظ على صحة الفم والأسنان.





