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ليست القهوة.. رائحة أخرى قد تمنحك دفعة أثناء الرياضة

بثص
تعبيرية
 
الأحد، 12-07-2026 01:14 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية Frontiers in Physiology أن استنشاق رائحة الشوكولاتة قبل ممارسة التمارين الرياضية قد يعزز الأداء البدني ويزيد القدرة على التحمل، دون الحاجة إلى تناولها.اضافة اعلان


وأجرى باحثون من جامعة مالايا في كوالالمبور الدراسة على 23 رجلًا، قُسموا إلى مجموعات استنشقت رائحة الشوكولاتة الداكنة، أو شوكولاتة الحليب، أو الماء للمقارنة، بعد صيام استمر 10 ساعات.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين استنشقوا رائحة الشوكولاتة أدوا عددًا أكبر من التكرارات في تمارين تقوية عضلات الساق، كما شعروا بجوع أقل وشبع أكبر، دون زيادة في الشعور بالإجهاد.

ورجّح الباحثون أن رائحة الشوكولاتة قد تحفّز استجابة نفسية مرتبطة بالذاكرة الغذائية، ما ينعكس إيجابًا على الأداء الرياضي، مؤكدين أن النتائج لا تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات.
 
 


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