ليست القهوة.. رائحة أخرى قد تمنحك دفعة أثناء الرياضة

وأجرى باحثون من جامعة مالايا في كوالالمبور الدراسة على 23 رجلًا، قُسموا إلى مجموعات استنشقت رائحة الشوكولاتة الداكنة، أو شوكولاتة الحليب، أو الماء للمقارنة، بعد صيام استمر 10 ساعات.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين استنشقوا رائحة الشوكولاتة أدوا عددًا أكبر من التكرارات في تمارين تقوية عضلات الساق، كما شعروا بجوع أقل وشبع أكبر، دون زيادة في الشعور بالإجهاد.
ورجّح الباحثون أن رائحة الشوكولاتة قد تحفّز استجابة نفسية مرتبطة بالذاكرة الغذائية، ما ينعكس إيجابًا على الأداء الرياضي، مؤكدين أن النتائج لا تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات.
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