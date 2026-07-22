ليست مجرد إزعاج عابر.. أسباب الحازوقة وطرق منزلية للتخلص منها

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الوكيل الإخباري- تعد الحازوقة أو "الفواق" من الحالات الشائعة التي تظهر بشكل مفاجئ وتختفي غالبًا خلال دقائق، إلا أنها قد تسبب إزعاجًا خاصة أثناء الحديث أو العمل، وتنجم عن تشنج لا إرادي في عضلة الحجاب الحاجز، يتبعه انغلاق مفاجئ للحبال الصوتية، ما يؤدي إلى الصوت المميز للحازوقة. اضافة اعلان





ومن أبرز أسباب الحازوقة تناول الطعام بسرعة، أو الإفراط في الأكل، وشرب المشروبات الغازية، إضافة إلى التغير المفاجئ في حرارة الطعام أو الشراب، والتوتر والانفعالات، وابتلاع الهواء أثناء الأكل أو التدخين أو مضغ العلكة.



وتشمل الطرق المنزلية التي قد تساعد في التخلص منها حبس النفس لعدة ثوانٍ ثم الزفير ببطء، وشرب الماء البارد على رشفات صغيرة، وتناول ملعقة صغيرة من السكر، أو ضم الركبتين إلى الصدر لدقيقة تقريبًا، كما قد يساعد تناول قطعة من الليمون أو شيء حامض في بعض الحالات.



ويؤكد مختصون أن الحازوقة غالبًا ما تزول تلقائيًا، إلا أنه يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت لأكثر من 48 ساعة، أو تكررت بشكل متكرر دون سبب واضح، أو أثرت في تناول الطعام أو النوم أو التنفس، إذ قد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية تستدعي التقييم الطبي.





