الأربعاء 2026-07-22 08:43 م

ليست مجرد إزعاج عابر.. أسباب الحازوقة وطرق منزلية للتخلص منها

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 07:44 م
الوكيل الإخباري-   تعد الحازوقة أو "الفواق" من الحالات الشائعة التي تظهر بشكل مفاجئ وتختفي غالبًا خلال دقائق، إلا أنها قد تسبب إزعاجًا خاصة أثناء الحديث أو العمل، وتنجم عن تشنج لا إرادي في عضلة الحجاب الحاجز، يتبعه انغلاق مفاجئ للحبال الصوتية، ما يؤدي إلى الصوت المميز للحازوقة.اضافة اعلان


ومن أبرز أسباب الحازوقة تناول الطعام بسرعة، أو الإفراط في الأكل، وشرب المشروبات الغازية، إضافة إلى التغير المفاجئ في حرارة الطعام أو الشراب، والتوتر والانفعالات، وابتلاع الهواء أثناء الأكل أو التدخين أو مضغ العلكة.

وتشمل الطرق المنزلية التي قد تساعد في التخلص منها حبس النفس لعدة ثوانٍ ثم الزفير ببطء، وشرب الماء البارد على رشفات صغيرة، وتناول ملعقة صغيرة من السكر، أو ضم الركبتين إلى الصدر لدقيقة تقريبًا، كما قد يساعد تناول قطعة من الليمون أو شيء حامض في بعض الحالات.

ويؤكد مختصون أن الحازوقة غالبًا ما تزول تلقائيًا، إلا أنه يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت لأكثر من 48 ساعة، أو تكررت بشكل متكرر دون سبب واضح، أو أثرت في تناول الطعام أو النوم أو التنفس، إذ قد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية تستدعي التقييم الطبي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعلة مهرجان جرش

أخبار محلية رئيس الوزراء يرعى افتتاح مهرجان جرش في دورته الـ40

ب

أخبار محلية تحرير 167 مخالفة وتوجيه 430 إنذارًا لمنشآت في المفرق

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

عربي ودولي محكمة أميركية تحدد الأول من حزيران موعدا لبدء محاكمة مادورو

تعبيرية

عربي ودولي الحرائق تضرب شمال الجزائر.. نقل 100 شخص للمستشفى وإخلاء 150 منزلا

ل

عربي ودولي النيابة العامة في دمشق تطالب بإعدام وسيم الأسد

توفي عازف الساكسفون الأميركي الشهير بلاس جونسون عن عمر ناهز 94 عامًا في منزله بمدينة لوس أنجلوس، قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الخامس والتسعين، وفق ما أفادت تقارير إعلامية ومصادر مقربة من عائل

فن ومشاهير وفاة فنان شهير - صورة

تعبيرية

طب وصحة ليست مجرد إزعاج عابر.. أسباب الحازوقة وطرق منزلية للتخلص منها

ب

أخبار محلية ولي العهد: القوات المسلحة تحمي الأردن والأردنيين



 
 






الأكثر مشاهدة

 