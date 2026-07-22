ليست مجرد إزعاج عابر.. أسباب الحازوقة وطرق منزلية للتخلص منها

ومن أبرز أسباب الحازوقة تناول الطعام بسرعة، أو الإفراط في الأكل، وشرب المشروبات الغازية، إضافة إلى التغير المفاجئ في حرارة الطعام أو الشراب، والتوتر والانفعالات، وابتلاع الهواء أثناء الأكل أو التدخين أو مضغ العلكة.
وتشمل الطرق المنزلية التي قد تساعد في التخلص منها حبس النفس لعدة ثوانٍ ثم الزفير ببطء، وشرب الماء البارد على رشفات صغيرة، وتناول ملعقة صغيرة من السكر، أو ضم الركبتين إلى الصدر لدقيقة تقريبًا، كما قد يساعد تناول قطعة من الليمون أو شيء حامض في بعض الحالات.
ويؤكد مختصون أن الحازوقة غالبًا ما تزول تلقائيًا، إلا أنه يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت لأكثر من 48 ساعة، أو تكررت بشكل متكرر دون سبب واضح، أو أثرت في تناول الطعام أو النوم أو التنفس، إذ قد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية تستدعي التقييم الطبي.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة تكشف أن الاكتئاب الشديد ينقسم إلى نوعين مختلفين
-
دراسة تكشف تأثير حمامات الساونا على جهاز المناعة
-
بعد 3 إصابات بالسرطان.. أمريكية تحذر من مخاطر التسمير
-
5 حبات جوز يومياً تمنح طفلك فوائد صحية عديدة
-
كيف تحمي الأطفال من الجفاف في الصيف؟.. طبيب يكشف العلامات الأولى
-
اكتشاف طريقة قد تساعد في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع السرطان
-
هل يساعد الحليب الدافئ على النوم؟
-
دراسة تكشف علاجًا واعدًا للصداع النصفي دون أدوية