ليس للترطيب فقط.. البطيخ يخفي فائدة قد تحمي قلبك

الوكيل الإخباري- يُعرف البطيخ بقدرته على ترطيب الجسم لاحتوائه على أكثر من 90% من الماء، لكن دراسات حديثة تشير إلى أنه قد يساهم أيضاً في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

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ويحتوي البطيخ على الحمض الأميني إل-سيترولين، الذي يساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.



وأظهرت بعض الدراسات أن تناول عصير البطيخ بانتظام قد يحسن وظائف الأوعية الدموية ويقلل بعض مؤشرات تصلب الشرايين، ما قد ينعكس إيجاباً على صحة القلب.



كما يحتوي البطيخ على عناصر غذائية مهمة، مثل الليكوبين المضاد للأكسدة، إضافة إلى فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر تدعم صحة القلب.