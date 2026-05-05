مادة طبيعية تحمي من تلف الكلى الناجم عن السموم البلاستيكية

الكركم
الثلاثاء، 05-05-2026 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة طبية حديثة أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم تساعد في تخفيف تلف الكلى الناجم عن الجسيمات النانوية البلاستيكية.

ودرس العلماء تأثيرات جسيمات البوليسترين النانوية على الجسم، وهي شظايا بلاستيكية مجهرية تتشكل عند تحلل مواد التغليف والعبوات البلاستيكية، وأظهرت التجارب أن هذه الجسيمات تسبب تلفًا كبيرًا في الكلى، حيث ترتفع مؤشرات التلف، وتزداد الاستجابات الالتهابية، وتتراكم أنواع الأكسجين التفاعلية، ويزداد موت الخلايا.


وأدى تناول الكركمين، وهو مادة فعالة بيولوجيًا موجودة في الكركم، إلى تخفيف هذه العمليات المرضية الناجمة عن دخول جزيئات البلاستيك النانوية إلى الجسم بشكل ملحوظ، إذ كبح هذا المركب مسار إشارات PI3K/AKT/NF-κB المرتبط بالالتهاب والإجهاد الخلوي، وأعاد توازن البروتينات المنظمة لبقاء الخلايا، وقلل من تلف الحمض النووي.


ويؤكد الباحثون أن الكركمين يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قوية، ويمكن اعتباره وسيلة محتملة للحماية من تلف خلايا الكلى الناجم عن الجسيمات النانوية البلاستيكية، مشيرين إلى أن النتائج التي توصلوا إليها بُنيت على تجارب مخبرية، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذا التأثير على البشر.


ويُعد الكركمين من المواد الطبيعية التي تدعم المناعة، وتعزز صحة المفاصل، وتحسّن عمليات الهضم، وتقلل تراكم الدهون الضارة في الجسم.

 
 


