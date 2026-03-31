الثلاثاء 2026-03-31 01:58 م

مادة طبيعية تعزز صحة الأوعية الدموية وتحسن استقلاب الدهون

تعبيرية
 
الثلاثاء، 31-03-2026 12:11 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة علمية حديثة أن مركب الكركمين الموجود في الكركم، يساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية ويعزز عمليات استقلاب الدهون في الجسم.

اضافة اعلان

 

حلل القائمون على الدراسة نتائج عدة دراسات وأبحاث تتعلق بفوائد الكركم على الصحة، وتبين لهم أن الكركمين، المكوّن النشط في الكركم، يُحدث تأثيرا وقائيا على البطانة الغشائية للأوعية الدموية، إذ يخفّض الإجهاد التأكسدي ويعزز إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يلعب دورا رئيسيا في تنظيم توتر الأوعية الدموية وتدفق الدم، ويُعد اضطراب هذه العمليات من المؤشرات المبكرة لتطور أمراض القلب والشرايين.

كما تبين أن الكرمين يؤثر أيضا على مستويات الدهون في الدم، ففي العديد من الدراسات، ارتبط استخدامه بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي، وتُعزى هذه التأثيرات إلى قدرة هذه المادة على التفاعل مع الآليات الخلوية المسؤولة عن تصنيع الدهون ومعالجتها في الجسم.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة