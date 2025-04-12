ماذا تأكل عند الإصابة بالتهاب المسالك البولية؟

الوكيل الإخباري- يعاني كثيرون من التهابات المسالك البولية، والتي تسبب أعراضًا مزعجة مثل الحرقان والتبول المتكرر. وللمساعدة في تخفيف هذه الأعراض، تنصح أخصائية التغذية العلاجية باتباع نظام غذائي يدعم المناعة ويقلل الالتهاب.

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✅ نصائح غذائية لمرضى التهاب المسالك البولية:

شرب الماء بكثرة: 2 إلى 3 لترات يوميًا لطرد البكتيريا.

الإكثار من فيتامين C: مثل البرتقال، الليمون، الفراولة، لأنه يحمض البول ويمنع نمو البكتيريا.

تناول الزبادي واللبن الرائب: غنيان بالبروبيوتيك المفيد لصحة المسالك البولية.

الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الشوفان والحبوب الكاملة لمنع الإمساك.



⚠️ تجنّب هذه الأطعمة والمشروبات:

السكريات: تُغذي البكتيريا وتزيد الالتهاب.

الكافيين: كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية، تهيّج المثانة.

الأطعمة المالحة والحارة: تزيد التهيج والألم.



كما شددت على أهمية التبول المنتظم وعدم حبس البول لتقليل فرصة نمو البكتيريا.يرغب العديد من الأشخاص الذين يعانون من التهابات في المسالك البولية، في اتباع نظام غذائي يعمل على مساعدتهم في التخلص منها، وتخفيف أعباء الالتهاب.