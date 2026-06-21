ماذا كشف العلماء عن لقاح الحزام الناري؟

واعتمدت الدراسة على بيانات نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و34 عامًا في إنجلترا، حيث سجلت الفئات التي تلقت اللقاح منذ عام 2008 انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الإصابة والوفاة.
وأشار الباحثون إلى أن برنامج التطعيم ساهم في منع نحو 200 حالة وفاة حتى الآن، محذرين في الوقت نفسه من تراجع الإقبال على اللقاح، لما قد يترتب عليه من فقدان المكاسب الصحية المحققة.
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