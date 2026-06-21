الأحد 2026-06-21 03:27 م

ماذا كشف العلماء عن لقاح الحزام الناري؟

ثبث
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 01:31 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة طبية نُشرت في دورية The Lancet أن تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في سن مبكرة يساهم في خفض خطر الوفاة بسرطان عنق الرحم قبل سن الثلاثين إلى مستوى يقترب من الصفر.

اضافة اعلان


واعتمدت الدراسة على بيانات نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و34 عامًا في إنجلترا، حيث سجلت الفئات التي تلقت اللقاح منذ عام 2008 انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الإصابة والوفاة.


وأشار الباحثون إلى أن برنامج التطعيم ساهم في منع نحو 200 حالة وفاة حتى الآن، محذرين في الوقت نفسه من تراجع الإقبال على اللقاح، لما قد يترتب عليه من فقدان المكاسب الصحية المحققة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي قطر تعلن بدء قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا

رحّب وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا، الأحد، بتوقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران ، معتبرين ذلك التطور يمثل خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي ش

عربي ودولي اجتماع القاهرة: مذكرة تفاهم إسلام آباد خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع

قثب

فن ومشاهير وعكة صحية مفاجئة لفانة مشهورة

ناليس

طب وصحة طبيب يحذر من مخاطر الماء داخل الأذن

علم الأردن

أخبار محلية اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان

الحكومة: تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من 100 محكوم سيتم تباعاً

أخبار محلية الحكومة: ما يزيد عن 100 مدان محكومين بالاعدام بالسجون وسيتم تطبيق العقوبة عليهم تباعاً

الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

أخبار محلية الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس: لا قيود على الجنود الإسرائيليين في مواجهة التهديدات في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 