ماذا كشف العلماء عن لقاح الحزام الناري؟

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة طبية نُشرت في دورية The Lancet أن تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في سن مبكرة يساهم في خفض خطر الوفاة بسرطان عنق الرحم قبل سن الثلاثين إلى مستوى يقترب من الصفر.

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واعتمدت الدراسة على بيانات نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و34 عامًا في إنجلترا، حيث سجلت الفئات التي تلقت اللقاح منذ عام 2008 انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الإصابة والوفاة.