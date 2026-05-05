الثلاثاء 2026-05-05 11:46 ص

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

الثلاثاء، 05-05-2026 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت الدكتورة يكاتيرينا كيم خبيرة التغذية الصحية، أن الاقتصار على تناول وجبة واحدة في اليوم قد يؤدي إلى تغيرات كيميائية حيوية سلبية واضطرابات في الجسم.

وتقول: "تناول وجبة واحدة فقط في اليوم ليس طبيعيا. لأن نقاط ضعف الشخص هي التي تحدد مواطن الخلل التي قد يعاني منها. وهذا بالتأكيد ليس ضروريا لفقدان الوزن".

وتشير الخبيرة، إلى أن الوزن الزائد يكتسب خلال سنوات عديدة، لذلك يصعب على الشخص الذي يعاني من الوزن الزائد التخلص منه بسرعة.

وتقول: "يفسر الجسم ذلك على أنه إشارة إلى اقتراب وقت عصيب، ويحتاج إلى الاستعداد. لذلك يبدأ الأيض بالتباطؤ، ويتم تخزين كل ما يدخل، حتى الدهون الزائدة. علاوة على ذلك، يشعر الشخص بالتوتر عند عدم حصوله على التغذية الكافية".

ووفقا لها، يحفز التوتر تغيرات كيميائية حيوية سلبية في الجسم، تستدعي استشارة الطبيب.

وتشير إلى أنه على الشخص الذي يريد التخلص من الوزن الزائد أن يدرك أن هذه عملية تدريجية وتتطلب تغيرات في النظام الغذائي.

وتقول: "إذا فرضنا قيودا صارمة، فلن ننجح. لأنها تؤدي إلى اضطرابات في الجسم، وإحباط، وتقلبات مزاجية، وسرعان ما يعود الوزن الذي فقده الشخص. لذلك يجب على الشخص التركيز على المدى الطويل، وتغيير نمط حياته ونظامه الغذائي تدريجيا، وعندها سيحقق التوازن الأمثل بين كتلة العضلات والدهون، وتتحسن حالته الصحية، ويتحسن مزاجه".

 
 


