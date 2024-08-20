ماذا يحدث لجسمك إن اقتصر طعامك على الثمار والخضروات لمدة أسبوع؟

الوكيل الإخباري- يتكون الغذاء المتوازن للشخص عادة من الكربوهيدرات واللحوم والخضروات التي تزوده بالفيتامينات والعناصر المعدنية والسعرات الحرارية، ولكن ماذا يحصل إذا اقتصر طعامه على الثمار والخضروات.

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يقول مكسيم يفيموف من قسم التغذية بجامعة التكنولوجيا الحيوية موضحا:"سيؤدي تناول الثمار والخضروات فقط إلى انخفاض كمية السعرات الحرارية وقد يحصل نقص في تركيز بعض العناصر المعدنية. كما لن يحصل الشخص على أي فائدة لصحته ولن يتخلص من الوزن الزائد. وإذا اتبع مثل هذه الحمية لعدة أسابيع فقد يعاني من مشكلات صحية خطيرة".



ووفقا له، تحتوي الثمار والخضروات على نسبة ضئيلة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون. كما أنها لا تحتوي على النسبة اللازمة من الأحماض الأمينية الضرورية لعمل الجسم بصورة طبيعية. وبالإضافة إلى ذلك بعض العناصر المعدنية مثل الحديد يمتصها الجسم أفضل عندما تكون من مصدر حيواني.



ويشير يفيموف، إلى أن جميع الحميات الغذائية المنظمة لنسبة الدهون في الجسم، مبنية على استبعاد أطعمة معينة من النظام الغذائي بهدف التخلص من الوزن الزائد، ولكن كقاعدة عامة لا تحقق نتائج طويلة الأمد، وحتى تؤدي إلى زيادة الوزن بعد التوقف عن اتباعها. لذلك يجب حل مشكلة الوزن الزائد بصورة شاملة ومعالجة أسبابها مع طبيب مختص.