ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المسلوقة؟

إليك أهم فوائدها:
✅ 1. غنية بالألياف
تُساعد في:
تحسين الهضم
منع الإمساك
تنظيم حركة الأمعاء
✅ 2. مصدر ممتاز للفيتامينات
تحتوي على:
فيتامين B1: لتحويل الطعام إلى طاقة
فيتامين B9 (حمض الفوليك): مهم لصحة الخلايا، خاصة للحامل
فيتامين C: يعزز المناعة ويحمي من الأكسدة
✅ 3. تحمي قلبك
تخفّض الكوليسترول الضار
تحافظ على الأوعية الدموية
تقلّل خطر أمراض القلب
✅ 4. تحافظ على صحة العين
بفضل مضادات الأكسدة مثل:
اللوتين والزياكسانثين
تدعم صحة الشبكية وتقي من أمراض العين المرتبطة بالعمر.
✅ 5. تمنحك الشبع
الألياف والكربوهيدرات المعقّدة تجعل منها وجبة خفيفة تُقلّل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.
✅ 6. مناسبة لأنظمة غذائية خاصة
خالية من الجلوتين ✅
خيار مثالي لمتبعي الحمية المتوازنة ✅
💡 نصيحة صحية:
تناول الذرة المسلوقة كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، بدون إضافات دهنية كثيرة، وستحصل على طاقة وشعور بالشبع... بطعم لا يُقاوم!
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