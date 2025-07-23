الأربعاء 2025-07-23 02:16 م
 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المسلوقة؟

ه
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-07-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري-   ليست فقط لذيذة ومحبوبة من الصغار والكبار، بل إن الذرة المسلوقة من أغنى الأغذية الطبيعية بالعناصر المفيدة، وتُعتبر خيارًا صحيًا لمن يبحث عن التوازن بين الطعم والفائدة.
إليك أهم فوائدها:

✅ 1. غنية بالألياف
تُساعد في:
تحسين الهضم
منع الإمساك
تنظيم حركة الأمعاء

✅ 2. مصدر ممتاز للفيتامينات
تحتوي على:
فيتامين B1: لتحويل الطعام إلى طاقة
فيتامين B9 (حمض الفوليك): مهم لصحة الخلايا، خاصة للحامل
فيتامين C: يعزز المناعة ويحمي من الأكسدة

✅ 3. تحمي قلبك
تخفّض الكوليسترول الضار
تحافظ على الأوعية الدموية
تقلّل خطر أمراض القلب

✅ 4. تحافظ على صحة العين
بفضل مضادات الأكسدة مثل:
اللوتين والزياكسانثين
تدعم صحة الشبكية وتقي من أمراض العين المرتبطة بالعمر.

✅ 5. تمنحك الشبع
الألياف والكربوهيدرات المعقّدة تجعل منها وجبة خفيفة تُقلّل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

✅ 6. مناسبة لأنظمة غذائية خاصة
خالية من الجلوتين ✅
خيار مثالي لمتبعي الحمية المتوازنة ✅

💡 نصيحة صحية:
تناول الذرة المسلوقة كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، بدون إضافات دهنية كثيرة، وستحصل على طاقة وشعور بالشبع... بطعم لا يُقاوم!

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