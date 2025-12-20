السبت 2025-12-20 11:24 ص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقال "اليوسفي" يومياً في الشتاء؟

الوكيل الإخباري-   يُعد اليوسفي من الفواكه الشتوية الشهيرة لما يتميز به من مذاق لذيذ وسهولة في الأكل، بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة.

ومن أبرز فوائده:
تقوية المناعة: غني بفيتامين "سي" لتقليل مدة وشدة نزلات البرد.
تحسين الهضم: محتواه من الألياف يدعم صحة القولون ويقي من الإمساك.
صحة القلب: مضادات الأكسدة والفلافونويدات تقلل الالتهابات وتنظم ضغط الدم.
الوقاية من الجفاف: نسبة الماء العالية ترطب الجسم في الطقس البارد.
نضارة البشرة: فيتامين "سي" يحفز إنتاج الكولاجين ويقلل جفاف الجلد.
التحكم بالوزن: منخفض السعرات ويمنح الشعور بالشبع.

 

تحذير: الإفراط في تناوله قد يسبب الحموضة، تهيج المعدة، أو ارتفاع السكر عند مرضى السكري. يوصى بتناول ثمرة إلى ثمرتين يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن.

 

