ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقال "اليوسفي" يومياً في الشتاء؟

ومن أبرز فوائده:
تقوية المناعة: غني بفيتامين "سي" لتقليل مدة وشدة نزلات البرد.
تحسين الهضم: محتواه من الألياف يدعم صحة القولون ويقي من الإمساك.
صحة القلب: مضادات الأكسدة والفلافونويدات تقلل الالتهابات وتنظم ضغط الدم.
الوقاية من الجفاف: نسبة الماء العالية ترطب الجسم في الطقس البارد.
نضارة البشرة: فيتامين "سي" يحفز إنتاج الكولاجين ويقلل جفاف الجلد.
التحكم بالوزن: منخفض السعرات ويمنح الشعور بالشبع.
